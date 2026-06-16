Invité de l’émission «Really Good Podcast», John Stamos s’est confié sur la douleur qu’il a ressenti au moment de son divorce avec sa première épouse, Rebecca Romijn.

Une cicatrice à vie. John Stamos a eu le cœur brisé au moment de sa séparation avec Rebecca Romijn, et a mis beaucoup de temps à s’en remettre. L’ancienne star de la série «La Fête à la maison» a confié au micro de l’émission «Really Good Podcast» avoir beaucoup souffert après leur divorce en 2005.

«J’ai divorcé une fois. Ça m’a brisé le cœur. Parce que je ne voulais pas un divorce. Contrairement à elle. Cela m’a pris du temps avant de l’accepter», a expliqué John Stamos. Le comédien de 62 ans avait fait la rencontre de Rebecca Romijn en 1994, lors d’un défilé de la marque Victoria’s Secret auquel l'ancien mannequin participait. Le couple a vécu une relation de quatre ans avant un mariage célébré en 1998.

Leur union s’est toutefois soldée par un divorce en 2005. Deux ans après, Rebecca Romijn a épousé l’acteur Jerry O’Connell. En 2023, John Stamos a publié ses mémoires dans lesquelles il s’est exprimé sur la fin de sa relation avec son ex-femme, l’appelant «le diable», confiant s’être senti «émasculé» à ses côtés, tout en évoquant sa difficulté de voir la carrière de Rebecca Romijn décoller alors que la sienne était au point mort.

«À l'époque, je la voyais comme le diable, et je la détestais. Je n'arrivais pas à croire à quel point je la détestais, et ça m'a gâché la vie», avait-il écrit. John Stamos reconnaissait toutefois sa part de responsabilité dans la rupture. «On finit par se dire : ‘Elle n'était pas le diable. J'étais peut-être tout aussi coupable qu'elle’», avait-il précisé.