Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

La Fête à la maison : John Stamos se confie sur son divorce difficile avec sa première épouse

John Stamos a souffert de son divorce survenu en 2005. [© capture d'écran / YouTube]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Invité de l’émission «Really Good Podcast», John Stamos s’est confié sur la douleur qu’il a ressenti au moment de son divorce avec sa première épouse, Rebecca Romijn. 

Une cicatrice à vie. John Stamos a eu le cœur brisé au moment de sa séparation avec Rebecca Romijn, et a mis beaucoup de temps à s’en remettre. L’ancienne star de la série «La Fête à la maison» a confié au micro de l’émission «Really Good Podcast» avoir beaucoup souffert après leur divorce en 2005. 

«J’ai divorcé une fois. Ça m’a brisé le cœur. Parce que je ne voulais pas un divorce. Contrairement à elle. Cela m’a pris du temps avant de l’accepter», a expliqué John Stamos. Le comédien de 62 ans avait fait la rencontre de Rebecca Romijn en 1994, lors d’un défilé de la marque Victoria’s Secret auquel l'ancien mannequin participait. Le couple a vécu une relation de quatre ans avant un mariage célébré en 1998. 

Leur union s’est toutefois soldée par un divorce en 2005. Deux ans après, Rebecca Romijn a épousé l’acteur Jerry O’Connell. En 2023, John Stamos a publié ses mémoires dans lesquelles il s’est exprimé sur la fin de sa relation avec son ex-femme, l’appelant «le diable», confiant s’être senti «émasculé» à ses côtés, tout en évoquant sa difficulté de voir la carrière de Rebecca Romijn décoller alors que la sienne était au point mort. 

Sur le même sujet John Stamos rend hommage à Bob Saget, son regretté partenaire dans la série «La Fête à la maison» Lire

«À l'époque, je la voyais comme le diable, et je la détestais. Je n'arrivais pas à croire à quel point je la détestais, et ça m'a gâché la vie», avait-il écrit. John Stamos reconnaissait toutefois sa part de responsabilité dans la rupture. «On finit par se dire : ‘Elle n'était pas le diable. J'étais peut-être tout aussi coupable qu'elle’», avait-il précisé.  

PeopleSériesdivorcecélébrités

À suivre aussi

Ed Sheeran annonce qu'il va faire une pause dans sa carrière musicale pour «s'occuper de ses enfants»
Rod Stewart: le chanteur critiqué après l'annulation d'un concert pour raisons de santé avant d'assister à un match de football
Dua Lipa et Callum Turner : lune de miel romantique en Italie

Ailleurs sur le web

Dernières actualités