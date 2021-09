Jennifer Aniston sur le point de lancer sa marque de cosmétique

Après s’être offert un superbe retour sur le devant de la scène aux côtés de ses amis de «Friends», Jennifer Aniston est sur le point de lancer sa marque de cosmétique.

C’est ce que croit savoir le site Page Six. Et pour cause, l’ex de Brad Pitt a fait la promotion d’un mystérieux projet sur son compte Instagram, hier, jeudi 2 septembre. Elle y a dévoilé deux photographies accompagnées du message : « Quelque chose arrive ».

Un lancement dans quelques jours

Un suspense vite levé. Il y a fort à parier qu'il s'agisse du lancement de sa marque de cosmétique. Une enseige qui a déjà un nom - Lolavie - avance le site américain. Son lancement serait même imminent. Le compte Instagram de la marque affiche en effet la date du 8 septembre et a partagé la même photographie que Jennifer Aniston.

Autre détail concordant, en 2010, l'actrice avait déjà utilisé l'appelation «Lolavie» pour lancer son parfum. Une fragrance dont elle avait dû, à l'époque, changer le nom, en raison d'un conflit avec une autre marque. Une décennie plus tard, elle pourrait donc revenir à la charge et proposer cette fois toute une gamme de cosmétiques, à l'instar de soins pour le visage, le corps, les cheveux ou encore des gels douche, note Page Six, qui s'est procuré des documents allant dans ce sens.

Elle rejoindrait ainsi la bande des stars ayant créé leur ligne beauté. Et elles sont nombreuses. Parmi elles, Gwyneth Paltrow, Kylie Jenner, Rihanna, Alicia Keys. Il faudra bientôt compter sur Jennifer Aniston.