Jennifer Lawrence enceinte de son premier enfant

Selon une information confirmée par le site américain The Hollywood Reporter, la comédienne Jennifer Lawrence et son époux, le marchand d’art Cooke Maroney, attendent leur premier enfant.

Réputée pour sa discrétion sur les réseaux sociaux à propos de sa vie privée, Jennifer Lawrence, âgée de 31 ans, ne s’est pas exprimée personnellement à propos de sa future maternité. Aucune information sur la date éventuelle de son accouchement n’a été révélée. La comédienne a été demandée en mariage par Cooke Maroney en février 2019, et le couple a célébré son union en octobre de la même année.

Jennifer Lawrence et le marchand d’art se seraient rencontrés en 2017. Invitée du podcast Naked with Catt Sadler en 2019, elle avait évoqué sa relation avec celui qui s’apprête à devenir le père de son enfant. «Dès que j’ai rencontré Cooke, j’ai voulu l’épouser. Nous voulions nous unir pour la vie. Nous voulions s’engager totalement l’un envers l’autre. Je veux être légalement liée à lui pour toujours. Et heureusement, il y a des papiers administratifs qui existent pour concrétiser cela. Vous trouvez votre personne préférée au monde, et vous dîtes ‘tu ne peux pas partir’», expliquait-elle.

Le couple est régulièrement aperçu dans les rues de Manhattan en train de faire les courses, ou se promener dans le quartier du Lower East Side. Ils ont également une maison en Californie.