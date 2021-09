Doctor Who : la comédienne Tanya Fear retrouvée saine et sauve

C’est un soulagement. Les proches de la comédienne Tanya Fear, qui étaient sans nouvelles d’elle depuis près d’une semaine, ont confirmé qu’elle avait été retrouvée saine et sauve par la police de Los Angeles dans la soirée du 13 septembre.

C’est sur le compte Twitter de la famille et des amis de Tanya Fear baptisé #FindTanyaFear – et immédiatement renommé #FoundTanyaFear – qu’ils ont tenu à prévenir les fans inquiets.

Tanya has been found!! We are extremely grateful to every single member of the public who helped in finding her. We couldn’t have done it without you pic.twitter.com/f74REMH9K7

— #FoundTanyaFear (@FindTanyaFear) September 13, 2021