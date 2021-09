Dr Who : une actrice de la série portée disparue

Des proches de la comédienne britannique Tanya Fear ont publié un message d’alerte sur les réseaux sociaux pour signaler sa disparition. Elle n’a plus donné de nouvelles depuis le 9 septembre, précise le site du Daily Mail.

C’est une amie de l’actrice aperçue dans les séries Spotless, Inspecteur Barnaby, ou encore Doctor Who qui a envoyé le premier message sur Twitter. «Mon amie Tanya a disparu à Los Angeles dans la zone Hollywood Bowl. Si vous avez une quelconque information appelez», peut-on lire, avec des détails sur sa tenue et ses cheveux. La cousine de Tanya Fear s’est également exprimée sur les réseaux sociaux en donnant des indications sur le dernier endroit où elle a été aperçue.

please share!!! My cousin is missing, last seen on Thursday night at her apartment in Hollywood Bowl, LA pic.twitter.com/88ACSvcdnr

«S'il vous plaît, partagez ce post si vous étiez à Los Angeles dans la zone Hollywood Bowl. Ma cousine a disparu, elle n'a pas de famille aux États-Unis et nous sommes tous très inquiets», écrit-elle. Contacté par le Daily Mail, le manager de Tanya Fear, Alex Cole, s’est dit sous le choc. D’autant que la carrière de la comédienne, partie s’installer à Los Angeles pour se lancer dans le stand-up, prenait un nouvel élan.

My first show @Hahacafecomedy was SO MUCH FUN! Still can’t believe I got to share the stage with LEGENDS! More to come baby!!! pic.twitter.com/PjZMkaEV56

— Tanyaradzwa Fear (@TanyaFear) August 30, 2021