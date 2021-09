Adele officialise sa relation avec l'agent sportif Rich Paul

Adele met fin aux rumeurs. La pop star de 33 ans et l’agent de LeBron James sont en couple.

C’est ce qu’a officialisé l’artiste elle-même, en partageant sur son compte Instagram plusieurs clichés, dont le dernier la montre posant en compagnie de Rich Paul. Une série de photographies accompagnée en légende d'un émoticône hautement symbolique.

Adele met un terme aux spéculations

Séparée de l’homme d’affaire Simon Konecki depuis 2019 - avec qui elle a eu un petit garçon et partagé sept ans de vie commune - Adele a donc décidé d’officialiser sa relation avec l’agent sportif de 39 ans.

Les deux tourtereaux étaient en effet dans le viseur de la rumeur depuis cet été, et leur sortie publique à l'occasion d’un match de NBA. Ils avaient alors été pris en photo discutant et souriant. Avec ce nouveau cliché en noir et blanc, l’interprète de «Hello», met fin aux spéculations qui entouraient cette nouvelle idylle. Non, elle n'est plus célibataire.

Plutôt discrète sur sa vie privée, il y a fort à parier que cette photographie restera l'une des rares dévoilées par la chanteuse, qui pour vivre heureuse, préfère vivre cachée.