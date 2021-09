Marion Cotillard fait part de son désespoir envers la classe politique

Entourée de la réalisatrice Flore Vasseur et de la militante Mary Finn, Marion Cotillard a de nouveau fait part de ses désillusions face à la classe politique lundi soir.

Militante écologiste de longue date, l’actrice de 45 ans qui coproduit avec Denis Carot le documentaire de Flore Vasseur «Bigger than us» consacré à sept activistes, n’a pas mâché ses mots sur le plateau de «C à vous» sur France 5. Interrogée par Anne-Elisabeth Lemoine sur les élections de 2022, Marion Cotillard s’est dit «désespérée» face à la classe politique. «Je voterai certainement pour la personne qui demande à Christiane Taubira (présente sur le plateau, ndlr) d’être Premier ministre et qu’elle l’accepte», a expliqué la comédienne.

Si elle déplore le manque d’action de la classe dirigeante, qu’elle a d’ailleurs déjà évoqué à plusieurs reprises par le passé trouvant notamment «insupportable» les promesses faites pour avoir une belle image, comme elle le confiait au Parisien cet été, l’actrice croit, en revanche, profondément à l’impact des actions citoyennes. «De toute façon, les actes citoyens et les décisions que l’on prend et l’indignation que l’on peut avoir contre un système qui est déshumanisé, c’est politique», a précisé l’actrice pour qui ce documentaire «Bigger than us» est ainsi «éminemment politique».

“Je voterai certainement pour la personne qui demande à @ChTaubira d’être premier ministre et qu’elle l’accepte.”



Marion Cotillard dans #CàVous pic.twitter.com/DyXuJ9ijVw — C à vous (@cavousf5) September 20, 2021

Elle espère malgré tout

Très critique quant aux actions menées en haut lieu, elle a toutefois rappelé croire profondément en l’humain et espère une prise de conscience. «Je me dis que même les politiques peuvent à un moment donné regarder ce monde et se dire qu’il y a autre chose que ce système commercial dans lequel on est et qui nous tue», a poursuivi l’artiste, saluant avant tout l’initiative et le courage des militants notamment dépeint dans le documentaire qu’elle coproduit. «Evidemment aller à la rencontre de ces jeunes personnes, qui certaines dans des pays reculés ont ce sentiment d’injustice et d’indignation qui leur donne l’énergie et la force de dire «non» et de se mettre en action et d’utiliser leur vie pour sauver des gens et faire changer des lois, évidemment c’est difficile de ne pas avoir foi en eux», a conclu la compagne de Guillaume Canet.

En salles le 22 septembre, «Bigger than us» suit ainsi le parcours de Melati, 18 ans, qui depuis six ans, lutte contre la pollution plastique qui détruit les côtes de son pays, l’Indonésie, et sa rencontre avec d’autres activistes, qui, comme elle, se battent pour les droits humains, la justice sociale ou encore le climat parfois au péril de leur vie.