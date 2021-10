Tom Cruise méconnaissable lors de sa dernière sortie publique

Une sortie remarquée. Présent lors d'un match de baseball le week-end dernier à San Francisco, Tom Cruise a suscité une vague de commentaires sur son apparence physique.

Il faut dire que l’acteur de 59 ans était en effet presque méconnaissable tant son visage était bouffi. Ses pommettes, ses joues et son menton paraissaient plus gonflés que lors de ses dernières apparitions.

A tel point que bon nombre de commentateurs se demandaient si Tom Cruise n’était pas passé par la case médecine esthétique.

Tom Cruise is in attendance at @SFGiants game tonight. It is Fleet Week in San Francisco #ResilientSF #Postseason pic.twitter.com/uRGX98xv6X — Chris Alvarez (@CAlvarezABC7) October 10, 2021

Qu’il s’agisse des effets du temps, d’une intervention ou d’une simple prise de poids, l’allure de l’acteur de Mission Impossible a suscité bon nombre de commentaires sur les réseaux sociaux, comme l’a repéré Page Six.

«Tom Cruise, qu’avez-vous fait à votre magnifique visage ?!!! J’étais si déçu quand je vous ai vu dans les tribunes du match des Dodgers ! ARRÊTEZ de mettre de la merde dans votre visage s'il vous plaît !!!!», pouvait-on lire ainsi, tandis qu’un autre s’interrogeait «qu’est-il arrivé au visage de Tom Cruise ?». «Bon sang, Tom Cruise a l'air d'avoir été retrouvé flottant dans une rivière le mois dernier !», a écrit un autre.

@TomCruise What have you done to your gorgeous face?!!!! I was soooo disappointed when I saw you in the stands at the Dodgers game! STOP putting crap into your face please!!!! — Lisa Rodriguez (@Azmex46) October 11, 2021

What happened to Tom Cruise’s face? Cuz something definitely happened to Tom Cruise’s face. — Sean (@SeanStanglandDH) October 10, 2021

Jesus christ Tom Cruise looks like he's been found floating face down in a river for the last month!!#TomCruise #plasticsurgery #botox pic.twitter.com/zD43S5wgN7 — Jim S (@stejim95) October 10, 2021

Des soutiens pour l'acteur

Plusieurs autres prenaient au contraire la défense de l’acteur, soulignant qu’il est normal de prendre du poids ou de vieillir, et appelant à cesser les commentaires désobligeants sur le physique d’autrui.

«Les gens sont si méchants à propos de l'apparence de Tom Cruise. Les gens ont le droit de vieillir et de prendre du poids ou de prendre des médicaments, laissez les gens VIVRE dans leur propre corps, bon sang», soulignait ainsi une internaute.