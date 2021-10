Vin Diesel accompagne la fille de Paul Walker jusqu’à l’autel, le jour de son mariage (Video)

Ce samedi 23 octobre, la fille de l’acteur américain Paul Walker, décédé en 2013, a dévoilé une vidéo de son mariage sur son compte Instagram. Pour ce jour spécial, Meadow a pu compter sur la présence de Vin Diesel, venu l’accompagner jusqu’à l’autel.

Paul Walker était devenu célèbre pour le rôle qu’il interprétait dans la franchise «Fast and Furious» au côté de son fidèle ami et collègue, Vin Diesel. Il était donc normal pour ce dernier de répondre présent au mariage de Meadow, dont il est le parrain.

Ainsi, on découvre des photos et un montage vidéo en noir et blanc, sur lequel apparait Vin Diesel, avec sa filleule accrochée à son bras, en train d'avancer en direction de son désormais époux. En couple avec l’acteur Louis Thornton-Allan, les deux tourtereaux s’étaient fiancés en août dernier.

Après le décès de son père survenu brutalement le 30 novembre 2013 à la suite d’un effroyable accident de voiture, Meadow Walker avait gardé le contact avec le catsing de «Fast and Furious», qu’elle a également invité à la cérémonie. On aperçoit d'ailleurs Jordana Brewster, qui n’est autre que la compagne de Paul Walker dans la saga, en train d’enlacer la jeune mariée.