L'actrice Kristen Stewart s'est fiancée à Dylan Meyer

Après deux ans de relation, l’actrice Kristen Stewart s’est fiancée à la scénariste Dylan Meyer. L'héroïne de la saga «Twilight» a annoncé la nouvelle ce mardi 2 novembre dans l'émission radio «The Howard Stern Show».

«On va se marier, on va carrément le faire», a-t-elle déclaré. «Je voulais qu’elle me fasse sa demande. Je pense que j'avais très clairement formulé ce souhait, et elle a assuré. Nous allons nous marier», a poursuivi la comédienne de 31 ans.

«Lorsqu’il s’agit de deux filles, on ne sait jamais qui va remplir tel ou tel rôle. On ne pense pas de cette manière. Elle a juste saisi l’opportunité et a fait en sorte que ça arrive. C’était tellement mignon», a-t-elle ajouté.

Dylan Meyer et Kristen Stewart, qui interprète le rôle de la Princesse Diana dans «Spencer», le nouveau film de Pablo Larrain, prochainement disponible en streaming sur Amazon Prime Video en France, se sont croisées pour la première fois en 2013, sur le tournage d’un film.

Les amoureuses se sont retrouvées six ans plus tard, et ne se sont plus quittées. Dylan Meyer avait officialisé leur relation en octobre 2019 en postant sur Instagram un cliché en noir et blanc sur lequel elle embrassait sa compagne.