Guillaume Canet à cœur ouvert sur son couple avec Marion Cotillard : «On a eu des périodes très très compliquées...»

Invité dans l’émission «En Aparté» de Canal+ ce lundi 25 octobre 2021 dans le cadre de le la promotion de son film «Lui», Guillaume Canet s’est confié sur le couple qu’il forme avec Marion Cotillard depuis 15 ans.

«Je vois que je lui ai quand même offert de très beaux rôles dans sa vie et je suis très, très fier d'avoir participé à élever sa carrière d'actrice», s’est amusé Guillaume Canet lorsque l'animatrice d'En Aparté Nathalie Lévy lui a demandé de commenter des images de Marion Cotillard dans le sketch L'Ours qu'il avait écrit pour l'émission Le Débarquement diffusée en 2013 sur Canal+.

«Je trouve ça quand même assez fou qu'elle reste avec moi, qu'elle continue à rester avec moi, quand je vois que je lui offre ces rôles-là en fait. Ou quand je vois que je la fais parler québécois dans Rock'n'roll. Elle est sympa quand même», a-t-il poursuivi avant que la journaliste ne lui demande si l’autodérision était le ciment de leur couple.

«Le secret, c'est aussi de passer des périodes très très compliquées, comme on en a vécu beaucoup aussi. Comme dans tous les couples. Après, il s'agit de savoir si on a envie de se battre ou pas, et ce n'est pas toujours facile. Mais il y a des choses merveilleuses aussi, comme la force aussi qu'elle a», a alors confié l’acteur et réalisateur, avant de faire une belle déclaration d’amour à la mère de ses deux enfants Marcel et Louise : «Moi, elle m'apporte beaucoup. Je ne sais pas si je lui en apporte autant. En tout cas, moi, elle m'apporte beaucoup».