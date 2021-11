Jeff Bezos taquine Leonardo DiCaprio, qui a charmé sa petite amie

Jeff Bezos a taquiné le séduisant Leonardo DiCaprio lundi, après la diffusion d'une vidéo dans laquelle on pouvait voir la petite amie du milliardaire, Lauren Sanchez, semblant être sous le charme de l'acteur lors d'un gala.

«Leo, viens ici, je veux te montrer quelque chose...», a écrit avec humour l'homme d'affaires sur Twitter, en légende d'une photo de lui penché sur un panneau indiquant : «Danger ! Falaise abrupte, chute fatale».

Le tweet de Jeff Bezos est venu en réponse à une vidéo partagée par Barstool Sports qui montrait sa petite amie, Lauren Sanchez, au gala LACMA Art + Film à Los Angeles samedi, en train de parler avec Leonardo DiCaprio.

Leo, come over here, I want to show you something… @LeoDiCaprio https://t.co/Gt2v9JZTNz pic.twitter.com/KqGLB839NI

— Jeff Bezos (@JeffBezos) November 8, 2021