Leonardo DiCaprio : ce cadeau à 7 millions de dollars offert à sa mère

Quand on aime on ne compte pas. Un principe que partage Leonardo DiCaprio, qui vient d’offrir à celle qui l’a mis au monde une pépite.

Et visiblement, la générosité est une seconde nature pour l’acteur américain de 46 ans. En effet, quand le Loup de Wall Street délie les cordons de la bourse, il le fait partager à ses proches.

Pas de jaloux

Après son père, à qui il a offert il y a quelques années une maison évaluée à 4, 9 millions de dollars (environ 4 millions d'euros), la star oscarisée pour sa prestation dans « The Revenant » a offert sa dernière acquisition immobilière à sa maman, Irmelin Indenbirken.

La septuagénaire, qui a joué un rôle de conseil important auprès de son fils tout au long de sa carrière, a eu droit à un beau cadeau : une villa estimée à 7,1 millions de dollars, soit 5,8 millions d’euros, située comme celle de son ex-mari George DiCaprio dans le quartier chic de Los Feliz, à Los Angeles. Cette maison de style colonial espagnol de plus de 460 m2 a été achetée à l'acteur américain Jesse Tyler Ferguson, connu pour son personnage de Mitchell Pritchett dans la série télévisée «Modern Family».

Et une Maison de plus

Cette nouvelle acquisition à Los Angeles vient rejoindre le parc immobilier déjà bien garni de Leonardo DiCaprio. L'acteur, qui vit lui-même dans la Cité des anges, a déjà investi dans plusieurs villas aux alentours, rapporte le site de maisons de luxe Toptenrealestatedeals.com.

Dès les années 1990, il y a acheté la maison de Madonna. En 2014, il a investi à Palm Springs, portant son choix sur une maison construite pour Dinah Shore et devenant, trois ans plus tard, propriétaire à Malibu, pour la somme de 23 millions de dollars. Un beau patrimoine auquel s'ajoute une île au Belize. Une fortune que l'acteur, connu pour son engagement écologique, met également au service de causes environnementales. En mai dernier, il annonçait faire un don de 43 millions de dollars (35 millions d'euros) pour venir en aide aux îles Galapagos.