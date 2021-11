Lindsay Lohan annonce ses fiançailles

C’est sur son compte Instagram que la comédienne Lindsay Lohan a révélé s’être fiancée avec Bader Shammas, avec lequel elle file le parfait amour depuis deux ans.

La star du film Mean Girls a posté plusieurs clichés d’elle et de son futur époux avec la légende : «Mon amour. Ma vie. Ma famille. Mon futur». On peut également y apercevoir l’énorme diamant qui trône sur sa bague de fiançailles.

Selon la presse people, Lindsay Lohan aurait rencontré Bader Shammas, vice-président adjoint de la banque Crédit Suisse, lors d’un voyage à Dubaï. Ce n’est pas la première fois que la comédienne de 35 ans prévoit de se marier. En 2016, elle avait annoncé ses fiançailles avec l’homme d’affaires russe Egor Tarabasov avant que la cérémonie ne soit finalement annulée un an plus tard après leur séparation.