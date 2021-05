Lindsay Lohan au casting d'une comédie romantique

Lindsay Lohan s’apprête à faire son grand retour à l’écran. La comédienne révélée dans «Lolita malgré moi» et «Freaky Friday» vient de rejoindre le casting d’une comédie romantique pour Netflix.

Une nouvelle que la plate-forme de streaming a officialisé sur son compte Twitter.

Lindsay Lohan will star in a new romantic comedy about a newly engaged and spoiled hotel heiress who finds herself in the care of a handsome, blue-collar lodge owner and his precocious daughter after getting total amnesia in a skiing accident pic.twitter.com/umpCpCzW4w

— Netflix (@netflix) May 24, 2021