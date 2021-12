Ben Affleck et J.Lo : l'acteur ne compte pas reproduire les mêmes erreurs

Depuis leurs retrouvailles en mai dernier, près de vingt ans après leur première idylle, Ben Affleck et J.Lo veulent rester discrets sur leur relation. Et ce n’est pas près de changer, comme l’a précisé Ben Affleck dans une récente interview, offrant au passage une mise au point «amicale».

Ben Affleck ne compte pas s’épancher sur sa relation avec Jennifer Lopez, que ce soit clair. Alors que le couple phare des années 2000 avait rompu les fiançailles en 2002, après une courte relation, en partie à cause de la pression médiatique, Ben Affleck a bien l’intention de rester discret sur sa vie privée.

A l’occasion d’une interview donnée au magazine «WSJ Magazine», l’acteur a précisé sa position, expliquant avoir tiré les leçons du passé. « Je vous le dis d'une manière amicale et directe : je ne veux pas parler de ma relation personnelle. Je vais faire preuve d'un peu de retenue », a expliqué l’artiste, qui fait sien l’adage « pour vivre heureux, vivons cachés ». « Vous pouvez écrire des hypothèses à ce sujet, mais l'une des leçons les plus difficiles que j'ai apprises est qu'il n'est pas sage de tout partager avec le monde entier. Je sais que je me sens plus à l'aise en ayant ces limites saines dans ma vie », a par ailleurs précisé l’artiste, qui file le parfait amour avec Jennifer Lopez.

Quelques confidences malgré tout

Alors que le couple a officialisé sa relation en juillet dernier, multipliant depuis les sorties sur tapis rouge, de New York à Venise, et ce après plusieurs mois de rumeurs, Ben Affleck, 48 ans, et Jennifer Lopez, 51 ans, sont sur un petit nuage selon l’acteur, qui s’est toutefois livré à quelques confidences. « Je peux dire que c'est vraiment beau pour moi. (…) C’'est une bonne histoire. C'est une grande histoire», a confié Ben Affleck, à l’affiche du «Dernier duel» de Ridley Scott en octobre dernier et du prochain film de son ami Georges Clooney, «The Tender Bar», dont la sortie est prévue le 7 janvier sur Amazon Prime.

Une histoire d’amour, à laquelle le couple a décidé de donner une seconde chance avec succès, qui attise évidemment la curiosité. Bien conscient de l’intérêt que suscite ce retour de flamme, Ben Affleck a pris le parti d’en rire. «Peut-être qu'un jour je la raconterai. Je vais tout écrire. Et puis j'y mettrai le feu», s’est ainsi amusé l’acteur, bien décidé à rester discret.