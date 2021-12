Muriel Robin dévoile un secret sur sa naissance : «mon père n’est pas mon père»

Invitée de l’émission Sept à huit, dimanche 5 décembre, à l’occasion du «Portrait de la semaine», Muriel Robin a partagé un secret de famille dont elle a eu connaissance il y a peu de temps : «son père n’est pas son père».

Un secret dévoilé par une proche de sa maman il y a peu de temps, a expliqué Muriel Robin. Alors qu’à l’époque, l’humoriste terminait la rédaction d’un livre, s’est en se rendant chez la meilleure amie de sa maman que Muriel Robin a appris la nouvelle. «Elle me dit que mon père n’est pas mon père et elle me dit qui est mon père», lâche ainsi l’artiste. «Et je vois très bien qui c’est», poursuit-elle expliquant l’avoir régulièrement vu sur les marchés où ses parents ont travaillé lorsqu’elle était jeune.

«J’aimais beaucoup cet homme d’ailleurs», note-elle avant d'expliquer qu’elle a également découvert avoir un demi-frère. Un demi-frère, qui «ne lui déplaisait pas» quand elle était jeune, s’amuse Muriel Robin qui ironise «coup de pot, on n'a rien fait».

Une question de légitimité

Mais si elle aborde ce sujet avec sérénité aujourd’hui, cette nouvelle a bousculé sa vie. «Quand on est illégitime, ce que certains appellent bâtard, bâtarde, alors on est bancal. On ne vous veut pas», constate Muriel Robin, qui s’est glissée dans la tête de sa maman. «Si on se met dans la tête de ma mère à ce moment-là, je suis l’enfant de son amant. Est-ce qu’elle va le dire à son amant, à son mari ? Qu’est ce qui va se passer ?», explique ainsi l’artiste. Et d’analyser : «donc avant d’arriver on est un problème».

Alors que ses deux pères et sa maman sont aujourd’hui décédés, Muriel Robin explique ne pas savoir si sa mère l’a avoué à son père. «C’est la seule chose que je ne sais pas. Mon père, celui qui m’a élevé, je ne sais pas s’il l’a su ou pas. L’autre, le savait», poursuit-elle. La mère de Muriel Robin décédée en 2003 avait d’ailleurs confié à sa fille avoir eu une liaison durant treize ans avec cet homme, mais ne lui avait rien dévoilé sur les origines de sa naissance. «Elle m’a dit qu’elle avait eu cette relation, mais elle ne m’a pas parlé de moi», conclut Muriel Robin touchante.