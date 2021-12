Kim Kardashian, bientôt avocate ?

Kim Kardashian, star de télé-réalité, quarante et un ans au compteur, a réussi lundi 13 décembre le premier des deux examens de droit pour devenir avocate dans l’État de Californie.

Persévérer, voilà la devise de celle qui a tenté sa chance à plusieurs reprises, toutes soldées d’échecs, avant de parvenir à décrocher le précieux sésame.

Pour rappel, son père, Robert Kardashian, était un grand avocat de Los Angeles. Cette victoire lui est dédiée dans un long message sur Instagram : «Je sais que mon père serait très fier et qu'il serait choqué de savoir que c'est ma voie maintenant, mais il aurait été mon meilleur partenaire d'étude. On m'a dit qu'il était connu pour se moquer des gens qui ne réussissaient pas à leur première tentative comme lui, mais il aurait été mon plus grand supporter !»

L’ex-compagne du rappeur Kanye West, a ajouté : «En Californie, où j'étudie le droit, il faut passer deux examens du barreau, celui-ci n'était que le premier, mais avec un taux de réussite plus élevé. Les meilleurs avocats m'ont dit que c'était un parcours quasi impossible et plus difficile que la voie traditionnelle des études de droit. Mais c'était ma seule option et je me sens tellement bien d'être ici et d'être sur le point d'atteindre mes objectifs.»

Celle qui avait réussi à convaincre Donald Trump en 2017 de commuer la peine d’une détenue en prison à vie au lieu de la peine de mort, passera le deuxième examen dans les mois à venir.