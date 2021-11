Julius Jones, le prisonnier pour lequel se bat Kim Kardashian, va-t-il être exécuté ?

Julius Jones, un détenu noir américain de 40 ans, doit être exécuté ce jeudi 18 novembre à Oklahoma City. Kim Kardashian, comme d'autres personnalités, dénonce une erreur judiciaire et se mobilise pour obtenir sa grâce.

Julius Jones est dans le couloir de la mort depuis 2002, date à laquelle il a été reconnu coupable du meurtre de l'homme d'affaires Paul Howell, en 1999. Depuis vingt ans, le détenu crie son innocence et multiplie les demandes de libération.

Exprimant des doutes sur la culpabilité du condamné, la Commission des grâces et des libérations conditionnelles de l'Etat d'Oklahoma a recommandé que sa peine soit commuée en prison à vie.

L'affaire suscite l'indignation aux Etats-Unis, notamment dans la communauté afro-américaine qui dénonce un procès bâclé sur fond de racisme. Une pétition contre l'exécution de Julius Jones a recueilli plus de 6 millions de signatures.

Soutenu par des associations de défense des droits civiques, Julius Jones bénéficie également de l'appui de personnalités comme l'actrice Kerry Washington, le joueur de basket Russel Westbrook et surtout Kim Kardashian.

Take action. Now is the time. #FreeJuliusJones https://t.co/cOwZd76zvP https://t.co/HZoGAHFohe

La femme d'affaires et star de télé-réalité a contribué à mettre la lumière sur la situation de Julius Jones, à qui elle a rendu visite en prison l'an dernier. Dans un long message publié ce mardi sur Twitter, elle a décrit ses conditions de détentions et dénoncé la «machinerie froide de la peine de mort en Amérique».

I want to give u all an update on Julius Jones. We are all anxiously awaiting a decision from Governor Stitt.

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) November 16, 2021