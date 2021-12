Chris Noth, Mister Big dans «Sex and the city», accusé d’agressions sexuelles

Acteur emblématique de la série «Sex and the City», Chris Noth alias Mister Big, est accusé par deux femmes d’agressions sexuelles.

C’est ce qu’a révélé hier, jeudi 16 décembre, The Hollywood Reporter. Le magazine américain explique avoir été approché par deux femmes, affirmant toutes deux avoir subi des agressions sexuelles de la part du comédien. Selon les victimes présumées, qui ne se connaissent pas et ont témoigné à plusieurs mois d'intervalle précise le journal, les deux affaires remonteraient à une dizaine d'années.

Aujourd’hui âgées de 40 et 31 ans, les deux femmes ont expliqué avoir décidé de prendre la parole alors que la promotion autour de la suite de la série «Sex and the city» intitulée «And just like that», a réveillé «des souvenirs douloureux».

La première, âgée à l’époque de 22 ans, dit avoir été violée en 2004 par l’acteur dans son appartement de Los Angeles, alors qu'elle venait lui rendre un livre prêté lorsqu'ils s'étaient croisés au bord de la piscine de l'immeuble. La seconde explique avoir été agressée par Chris Noth après un rendez-vous à New York en 2015.

Chris Noth dément

De son côté, Chris Noth a démenti ces accusations, dans un communiqué transmis à l’AFP. «Les accusations portées contre moi par des personnes que j'ai rencontrées voici des années, voire des décennies, sont catégoriquement fausses», a fait savoir l'interprète de Mister Big, âgé de 67 ans, évoquant des «relations consensuelles». «Non veut toujours dire non - c'est une limite que je n'ai pas franchie», a précisé l’acteur pour qui la révélation de ces informations n’est pas un hasard. «Il est difficile de ne pas s'interroger sur le moment où ces histoires sortent. Je ne sais pas précisément pourquoi elles font surface maintenant mais je sais ceci : je n'ai pas agressé ces femmes», a conclu l'acteur.

Après le viol, survenu en 2004, la police de Los Angeles avait semble-t-il déjà ouvert une enquête selon le site Deadline.