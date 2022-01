Pascal Cardona, ex-ami de Jeremstar, condamné pour agression sexuelle sur mineur

Ancien ami de Jeremstar, Pascal Cardonna a été condamné ce mardi 4 janvier à deux ans de prison – dont six mois de prison ferme – pour corruption de mineur et prostitution par le tribunal de Nîmes.

Son nom est désormais inscrit au fichier des délinquants sexuels et il a l’interdiction d'approcher des mineurs. Pascal Cardonna effectuera ses six mois fermes en portant un bracelet électronique. Dans les plaintes qui visaient celui qui était connu sous le nom de Babybel par les internautes, plusieurs mineurs ont décrit des soirées alcoolisées durant lesquelles des vidéos pornographiques étaient diffusées, et où la présence supposée de Jeremstar «servait d’appât».

«Les jeunes eux, sont venus pour rencontrer leur idole Jeremstar et se retrouvaient dans un véritable guet-apens», a déclaré le procureur-adjoint de Nîmes. À la lecture des SMS tendancieux échangés entre Pascal Cardonna et les jeunes hommes, l’accusé a continué de nier les faits, rapporte le site du journal L’Indépendant, reconnaissant seulement «un humour un peu lourd». «Il n'y a jamais eu d'orgies, d'alcool, de drogue, de sexe, lors de ces soirées», a indiqué son avocat selon le site du journal Le Figaro.

Le cauchemar de Jeremstar

Quand cette affaire avait éclaté en 2018, Jeremstar – qui était alors au fait de sa gloire et participait en tant que chroniqueur à l’émission Salut les Terriens de Thierry Ardisson – a été emporté par un scandale rapidement baptisé le «Jeremstar Gate». L’ancien bloggeur nie toute responsabilité concernant les agissements de celui avec lequel il s’affiche régulièrement sur les réseaux sociaux. «Je tiens à préciser que je n'ai absolument rien à voir avec sa vie intime», lançait-il à l’époque. «On m'accuse d'être à la tête d'un réseau de prostitution de mineurs. Je nie», assurait-il.

Il faudra attendre trois ans pour qu’il soit enfin innocenté. «L’affaire a été classée sans suite à l’égard de Monsieur Jérémy Gisclon, aucune infraction n’ayant été retenue», révélait-il sur son compte Instagram en juin dernier après avoir reçu une lettre du procureur de Nîmes.

Invité de Jordan de Luxe en décembre dernier, Jeremstar a avoué souffrir de dépression depuis que cette affaire a éclaté. «J'ai beaucoup de failles liées à mes polémiques, aux trahisons que j'ai pu avoir dans mon entourage amical ou professionnel. Je resterai marqué à vie des polémiques que j'ai subies», révélait-il.