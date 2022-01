Britney Spears : sa sœur l'accuse de l'avoir jetée à la meute médiatique

Dans son livre autobiographique «Things I Should Have Said», publié ce 18 janvier, Jamie Lynn Spears accuse sa grande sœur, Britney Spears, de l’avoir jetée à la meute médiatique lors du procès de cette dernière pour mettre fin à la tutelle de leur père.

Selon la jeune femme de 30 ans, les critiques de Britney Spears à l’encontre de l’ensemble de leur famille – elle y compris – a généré énormément de haine de la part des fans de la chanteuse, au point de recevoir des menaces de mort, de voir son nom s’étaler dans la presse, et de se faire insulter sur les réseaux sociaux. Une situation que Jamie Lynn Spears trouve injuste.

«J’ai continué de la protéger encore récemment, quand elle a décidé que je n’avais pas besoin de protection et qu’elle a pris la décision de me jeter à la meute médiatique», explique Jamie Lynn Spears dans son livre rapporte le site américain Page Six. «À aucun moment ma sœur n’a levé le voile sur qui a été vraiment responsable de ses malheurs», poursuit-elle, regrettant que les propos accusateurs de Britney Spears sont exempts d’une quelconque réflexion sur elle-même. «Les propos passionnés de Britney pointent du doigt les erreurs de tout le monde, sans jamais aucune référence à elle-même», écrit-elle.

Si Jamie Lynn Spears réaffirme son amour et son soutien à cette sœur qu’elle considère comme une figure maternelle, elle rappelle que la crise familiale alimentée sans discernement par Britney Spears a des conséquences terribles pour sa fille de 13 ans, Maddie (Jamie Lynn est également la mère d’Ivey, 3 ans), qui aurait «le cœur brisé en entendant les chuchotements de ses camarades à son propos».

Les deux sœurs ont beaucoup échangé sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, Britney Spears laissant entendre qu’elle lui pardonnerait quoi qu’il arrive. Une réflexion qui n’a pas vraiment plu à Jamie Lynn qui lui a rétorqué qu’elle préfèrerait qu’elles s’appellent plutôt que de continuer à s’exprimer publiquement sur cette affaire privée.

«Britney - Appelle-moi, j'ai essayé plusieurs fois de te parler directement et de gérer cela en privé comme des sœurs devraient le faire, mais tu choisis toujours de tout faire sur une plate-forme publique. En attendant, s'il te plaît, arrête de raconter que je n'ai pas été là pour toi ou que j'invente des choses. Je suis heureuse de partager le nombre de fois où je t'ai tendu la main, je t'ai soutenue. Et j'ai essayé de t'aider. C'est embarrassant et cela doit cesser. Je t'aime», avait rédigé Jamie Lynn Spears sur Instagram.