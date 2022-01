Décès de Gaspard Ulliel : qui est Gaëlle Pietri, sa compagne et mère de leur fils Orso ?

Décédé ce mercredi à l'âge de 37 ans après un accident de ski, Gaspard Ulliel passait des vacances en famille au domaine de la Rosière en Savoie avec sa compagne, Gaëlle Pietri, et leur fils de 6 ans, Orso.

L’acteur était en couple avec le mannequin depuis 2013. Originaire de Corse, peu d’informations ont été dévoilées à son sujet, le couple ayant fait le choix de rester très discret sur leur vie privée. La jeune femme avait accordé une interview à Corse Matin en 2011, dans laquelle elle avait évoqué le début de sa carrière de top model, entamée juste après l’obtention de son baccalauréat.

Partie s’installer à Paris pour y suivre des cours à l’université, elle signera dans la foulée un contrat de 5 ans avec l’agence Elite.

«Tout s’est passé très vite à l’époque et je ne m’y attendais pas du tout. Dès la première année je me suis consacrée à ma vie de modèle pour les grands magazines avec des voyages dans le monde entier. Évidemment, c’était au détriment de mes études mais il fallait faire un choix. C’est vraiment une partie de poker de devenir top model. Mais je ne regrette rien, bien au contraire. J’ai fait le tour de la planète pour des tournages de pubs télé et des séances de shooting. Très sincèrement, jamais je n’aurais envisagé embrasser un jour une carrière de mannequin», confiait-elle à l’époque.

Le couple que formait Gaëlle Piétri et Gaspard Ulliel n’apparaissait que très occasionnellement aux avant-premières ou à certains événements rassemblant des personnalités mondaines. En 2016, ils avaient accueilli leur petit garçon, Orso, lui aussi tenu à l’écart du regard public.

Si ce n’est quelques clichés publiés sur le compte Instagram de la jeune femme. La dernière publication en date remonte à une semaine, et montrait le petit Orso - qui venait de fêter son anniversaire - dévaler la piste de ski sous le regard d’une maman fière de lui.