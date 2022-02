Uncharted : Tom Holland s'invite à une projection à Paris après un pari perdu contre McFly et Carlito

L’acteur britannique a fait une surprise à ses fans français en faisant une apparition au Grand Rex à Paris, vendredi 11 février.

Tom Holland sera à l’affiche de Uncharted, un film adapté du jeu vidéo dont la sortie est prévue le 16 février. Lors de l’avant-première du long-métrage, organisée au Grand Rex, une vidéo le montre venir s'installer tranquillement au milieu du public, pour visionner les trente premières minutes du film, sous le regard de ses admirateurs, avant de quitter la salle.

Quand @TomHolland1996 décide tranquillement de visionner les 30 premières minutes du film avec ses fans #Uncharted pic.twitter.com/DDYg00v1iw — Le Grand Rex (@LeGrandRex) February 11, 2022

Dehors, une foule attendait la star, provocant même une mini émeute et l'obligeant à être escorté par des gardes du corps.

Une surprise signée McFly et Carlito

L’acteur a déclaré que cette surprise était le fruit d’un pari perdu avec Mcfly et Carlito : «J’ai perdu un pari contre Mcfly et Carlito. Donc écoutez… McFly et Carlito sont les personnes les plus extraordinaires que j’ai rencontrées dans ma vie. J’ai passé un moment merveilleux à leurs côtés et je ne suis pas sûr de revivre une telle expérience un jour. C’était un moment magique. Longue vie à eux deux».

De quoi laisser présager l’apparition prochaine de Tom Holland sur chaîne YouTube de McFly et Carlito.