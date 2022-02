Les 12 blockbusters incontournables de 2022

Les sorties incontournables au cinéma sont nombreuses en 2022. Super-héros, tueur en série, assassin increvable, dinosaures revanchards... Voici une liste de films à ne surtout pas manquer dans les salles obscures.

Scream – 12 janvier

«Bonsoir Sydney !». Le 12 janvier dernier, la saga Scream a repris du service avec un cinquième volet dans lequel un nouveau tueur arborant le masque de Ghostface sème la panique dans le paisible village de Woodsboro. Et semble décidé à faire ressurgir les sombres secrets du passé. Les protagonistes vont jouer à des «jeux» forcément sanglants, et auront à suivre une série de «règles», dans l'espoir de rester en vie jusqu’au roulement du générique de fin.

Ce cinquième volet se veut un hommage vibrant à Wes Craven, le réalisateur des quatre films précédents décédé en août 2015, et dont la relève est assurée par le duo formé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. Les stars de la franchise que sont Neve Campbell, Courteney Cox et David Arquette donnent la réplique à de jeunes comédiens plus au moins connus, notamment Jack Quaid, de la série The Boys, Melissa Barrera, Jenna Ortega, Sonia Ben Ammar, ou encore Mikey Madison.

Moonfall – 9 février

Grand spécialiste des films apocalyptiques survitaminés («Independence Day», «2012»), Roland Emmerich revient à son genre de prédilection avec «Moonfall», porté par Halle Berry et Patrick Wilson. Dans cette superproduction, la Lune, propulsée par une mystérieuse force, se précipite sur la Terre et menace d’anéantir toute vie sur notre planète.

Pour tenter de sauver l’humanité, Jo Fowler (Halle Berry), ancienne astronaute devenue directrice adjointe de la NASA, décide de faire équipe avec l’astronaute Brian Harper (Patrick Wilson), qui fait face à beaucoup de problèmes après une mission ratée, et K.C. Houseman, scientifique discrédité à l’esprit brillant campé par John Bradley («Game of Thrones»).

Uncharted – 16 février

Adaptation du célèbre jeu vidéo éponyme, «Uncharted» voit Tom Holland et Mark Wahlberg partager l’affiche de ce film d’action et d’aventure dont la bande-annonce se révèle très prometteuse.

Tom Holland y incarne un aventurier-explorateur répondant au nom de Nathan Drake, qui parcours le monde à la recherche du «plus grand trésor du monde». Il est épaulé dans ses aventures par son complice et mentor, Victor ‘Sully’ Sullivan. Bien évidemment, ils ne sont pas les seuls à se lancer sur les traces d’El Dorado, la légendaire Cité d’or. En chemin, les deux compères tentent de réunir des indices qui pourraient les mener au frère de Nathan.

Blacklight – 23 février

Liam Neeson fait son retour sur grand écran avec «Black Light», thriller réalisé par Mark Williams. Dans ce film d’action attendu, la star de Taken se glisse dans la peau de Travis Block, un agent fédéral impliqué dans un programme secret du FBI. Mais lorsque le héros constate l’existence d’une terrible machination dans ses propres rangs, il va tout mettre en œuvre pour faire éclater la vérité.

Pour ce faire, l'acteur de 69 ans ne va pas hésiter à retourner ses méthodes contre les personnes pour lesquelles il travaillait, surtout si on s’en prend à sa famille. Contrairement à «Taken», ce n’est pas sa fille, mais sa petite-fille qui a été enlevée, manifestement par ses anciens employeurs. Entre course-poursuites, fusillades, et explosions, ce long-métrage semble ne laisser aucun répit au public.

The Batman – 2 mars

L’homme chauve-souris revient sur grand écran, cette fois sous les traits de Robert Pattinson qui incarnera le héros de DC Comics dans The Batman, du réalisateur Matt Reeves. Et la bande-annonce publiée il y a quelques mois laisse entrevoir un petit bijou de noirceur porté par un casting absolument incroyable : Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, ou encore Andy Serkis.

L’histoire suivra Bruce Wayne deux ans après ses débuts en tant que justicier dans les rues de Gotham City, où il ne peut compter que sur une poignée d’alliés dans cette ville rongée par le crime et la corruption. Quand un mystérieux tueur sème des indices cryptiques en menaçant de s’en prendre directement à l’élite de Gotham, Batman met tout en œuvre pour tenter de le démasquer.

morbius - 30 mars

Les spectateurs pourront également découvrir «Morbius», de Daniel Espinosa, avec Jared Leto, qui incarne un vampire, Matt Smith et Adria Arjona.

Dans ce film, un docteur atteint d’une maladie sanguine tente de sauver toutes les victimes de cette pathologie. Mais ce qui semble à première vue être un succès se révèle rapidement être un remède potentiellement plus grave que la maladie.

John Wick : Chapitre 4 – 25 mai

Keanu Reeves reprendra son rôle de John Wick dans le quatrième volet de la saga dont on ne sait pas grand-chose pour le moment. Si ce n’est que le personnage principal va encore se retrouver menacé de toutes parts, et contraint de tuer quiconque pourrait se mettre en travers de son chemin. Aussi, quelques scènes du film ont été tournées à Paris, et Keanu Reeves s’est montré à la hauteur de sa réputation de mec ultra sympa quand il a été filmé en train d’aider à porter du matériel de l’équipe technique en haut de la butte Montmartre.

Top Gun : Maverick – 25 mai

La sortie de Top Gun : Maverick a été repoussée, et encore repoussée, en raison de la pandémie mondiale. Il devrait toutefois, enfin, débarquer en salles le 25 mai prochain. Avec Tom Cruise dans le rôle de Pete Mitchell, en charge de former des jeunes diplômés de l’école Top Gun qui se montrent tout aussi arrogant et provocateur qu’il ne l’était plus jeune. Dont le fils de son ami défunt, Bradley «Rooster» Bradshaw.

Les nostalgiques du film des années 1980 seront ravis de retrouver l’ambiance de ce film culte dans ce nouveau volet qui promet d’offrir un spectacle tout aussi époustouflant. Avec Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris, et Val Kilmer.

Jurassic World : Dominion – 8 juin

Fin novembre, le prologue de Jurassic World Dominion était publié sur la Toile. Suite de Jurassic World : Fallen Kingdom, ce nouveau blockbuster promet de poursuivre l’exploration des dinosaures au-delà des parcs d’attractions, en les incluant directement dans le monde réel. Où ils vont, sans aucun doute, semer le chaos.

Avec Chris Pratt Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, et Jeff Goldblum.

Black Adam – 27 juillet

Le film Black Adam marquera la première incursion de Dwayne «The Rock» Johnson dans l’univers des super-héros. Le comédien y incarnera ce personnage de DC Comics, qui n’est autre que la version maléfique de Shazam, alias Captain Marvel, mais dont la personnalité va évoluer au point de le voir osciller entre le bien et le mal.

Selon la bande-annonce, Black Adam refait surface après plusieurs millénaires passés en captivité. Cet être surpuissant doté des pouvoirs de six Dieux egyptiens promet «que plus personne ne m’arrêtera désormais». A noter que le film Black Adam permettra également d’introduire d’autres personnages emblématiques, tels que Hawkman, Atom Smasher, ou encore Cyclone. Pierce Brosnan sera présent au casting pour y interpréter le rôle de Doctor Fate.

The Flash – 2 novembre

Attention, ça va envoyer du lourd. «The Flash» va s’inspirer de l’histoire connue sous le nom de «Flashpoint», dans laquelle le super-héros utilise sa vitesse irréelle pour remonter le temps afin d’empêcher le meurtre de sa mère. Mais son expérience provoque une suite d’événements inattendus, ainsi que la création d’un espace-temps parallèle.

C’est dans ce film que les fans de Batman auront la surprise de retrouver Ben Affleck et Michael Keaton dans le rôle de l’homme chauve-souris (le Bruce Wayne incarné par Michael Keaton venant d’un monde parallèle donc). La comédienne Sasha Calle y fera également une apparition dans la peau de Supergirl.

Avatar 2 – 14 décembre

© Fox/ The Walt Disney Company

456 ans après le premier volet (bon, ok, ça fait seulement 13 ans), James Cameron se prépare à relancer la saga Avatar avec cette suite très attendue… ou pas. L’attente des fans sera-t-elle récompensée ? L’histoire nous apprend que, quand James Cameron consacre autant de temps à un projet – «Avatar 3» a été tourné dans la foulée, rappelons-le – il est souvent arrivé que le succès soit au bout du chemin. Pour le moment, quasiment aucune information concrète sur la suite des aventures de Jake et Neytiri sur la planète Pandora – si ce n’est qu’ils sont devenus parents – n’a filtré.