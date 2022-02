Youtube : dans sa dernière vidéo, Cyprien explique pourquoi il n'est plus ami avec Squeezie

Ils étaient meilleurs amis, mais ne s'affichent plus ensemble depuis plus de deux ans. Dans sa dernière vidéo «Je vous dis tout» mise en ligne ce dimanche 13 février, le Youtubeur Cyprien confie pourquoi il n'est plus ami avec son ancien acolyte, Squeezie.

Dans cette vidéo, Cyprien répond aux questions de ses abonnés qui le questionnent principalement sur sa vie privée. Parmi elles, «la question» qui lui «a été le plus posée» selon lui est celle de savoir si les vidéos qu'il réalisait avec son ami Squeezie, également Youtubeur, allaient reprendre.

«Il m'a enlevé de sa vie»

«Effectivement, si vous avez été attentifs, depuis deux ans, on ne s’est pas affiché ensemble une seule fois», a ainsi confirmé celui qui a plus 14,3 millions d'abonnés sur sa chaîne Youtube, confiant finalement que Lucas – alias Squeezie – l'avait «enlevé» de sa vie «depuis deux ans et demi».

«Ce n’était pas mon choix. Je pense qu’il voulait évoluer sans m’avoir dans son entourage», a-t-il poursuivi, expliquant que «c'était dur», mais qu'il «se [devait] d'évoluer». «Aujourd'hui, je rebondis [...] Puis, il y a tout le reste qui roule : j’ai mes amis, ma famille, mes projets», a assuré celui qui est tout jeune papa.

Et de poursuivre : «je sais que peut-être certains d’entre vous seront décus, mais dites-vous que vous ne le serez jamais autant que moi». Pour autant, le Youtubeur a rassuré sa communauté, en affirmant que «la vie continuait». «On donne tout, on avance tête baissée», a-t-il conclu.

En attendant, les fans peuvent se consoler avec leur vidéo «On fait la paix» sortie le 22 mars 2019 sur leur chaîne commune «Bigorneaux & Coquillages», dans laquelle les deux Youtubeurs – qui cumulent à eux deux 30 millions d'abonnés – se font une véritable déclaration d'amitié.