Le YouTubeur Cyprien sort un nouveau jeu mobile

Cyprien, l'un des YouTubeurs français les plus influents, a annoncé ce jeudi 27 août la sortie de son nouveau jeu mobile. Le joueur y incarne un vidéaste qui doit construire une carrière sur Internet.

Développé avec le studio La Gamerie, «Make More Views» permet aux joueurs de se glisser dans la peau d'un YouTubeur dont le but est de réunir le plus d'abonnés possible.

«Riche et généreux»

De nombreuses options sont proposées pour personnaliser la chaîne, l'avatar, et même l'appartement du personnage. Au cours de son évolution, il rencontrera également des alliés, des ennemis et même un mentor. «D'habitude, les jeux de ce genre sont assez légers au niveau de l'histoire», a expliqué Jérémy Faivre, directeur technique de La Gamerie et ami d'enfance de Cyprien, au Figaro. «Nous, on voulait quelque chose de vraiment riche et généreux», a-t-il ajouté.

«Make More Views» suit le modèle des jeux incrémentaux (aussi appelé «idle game» ou «clicker game»). L'action principale consiste à cliquer de façon répétitive sur l'écran, ici pour produire des vidéos. Si le joueur arrête de jouer ou ferme l'application, la vidéo se produira seule mais prendra davantage de temps. «En gros, tu peux jouer comme un fou toute la journée ou juste un peu de temps en temps», a résumé Cyprien dans sa vidéo de présentation. Des mini jeux seront également proposés aux joueurs.

Le jeu est d'ores et déjà disponible gratuitement sur Android et iOS. Le YouTubeur aux 13,8 millions d'abonnés n'en est pas à sa première tentative dans le monde des jeux vidéo : en 2017, il avait déjà lancé «Nope Quiz», qu'il avait aussi conçu avec La Gamerie.