Naomi Campbell : Maman à 51 ans, elle dévoile le visage de sa fille et se confie

Alors que Noami Campbell a annoncé devenir maman à 51 ans, en mai dernier, la mannequin a dévoilé pour la première fois une photographie de son bébé.

Une petite fille dont elle n’a pas encore dévoilé le prénom, avec laquelle la top modèle pose en couverture de vogue UK. Sublime, la mannequin phare des années 1990, toujours en activité et à l’agenda de ministre selon le magazine à qui elle a accordé un entretien, tient dans les bras son enfant joliment potelé dont on aperçoit le visage de profil. Une petite fille de neuf mois qui fait le bonheur sa célèbre maman. «Elle est la plus grande bénédiction que je puisse imaginer. C'est la meilleure chose que j'ai jamais faite», confie la star dans les colonnes de Vogue, ne tarissant pas d’éloge sur sa fillette.

«Elle dort très bien, elle ne pleure presque jamais et on me dit qu'elle est très alerte pour son âge. Elle vient de commencer à s'agiter, ce qui est amusant. Elle rit beaucoup. Elle parle presque», explique-t-elle, totalement sous le charme de ce bébé arrivé tardivement, donnant lieu à plusieurs spéculations sur les circonstances de sa naissance : adoption, mère porteuse ?

«C’est mon enfant»

Interrogée à ce sujet, Noami Campbell, qui a «toujours su qu'un jour (elle) serait mère», n’a pas souhaité s’étendre sur la question tout en précisant : «Elle n'a pas été adoptée, c'est mon enfant». Et d’ajouter plus tard : «J'ai de la chance de l'avoir et je le sais», expliquant que désormais sa «fille passe en premier. Tout ce que je fais, je le fais pour elle, c'est tout».

Revenant sur sa propre enfance entourée de «femmes fortes», Naomi Campbell a également partagé quelques détails sur sa philosophie parentale. «Je pense que la discipline est importante. J’ai eu ça et je serai la même», a confié la mannequin qui, plus que jamais, continue de mener les combats qui lui tiennent à cœur depuis des années. Elle qui dans les années 1990, n’a pas hésité à pointer du doigt le manque de diversité. «Je soutiens Black Lives Matter et je soutiens tout pour un changement positif, mais je dis cela depuis plus longtemps que ces choses n'existent. Ce n'est pas nouveau pour moi», a expliqué la star, qui continue de faire le tour du monde, mais cette fois accompagnée de sa fille, qu'elle emmène partout.