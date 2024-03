Lily Allen ne regrette pas d’être mère mais affirme qu’avoir eu des enfants a «ruiné sa carrière»

La chanteuse pop britannique Lily Allen a déclaré que ses enfants «l’épanouissaient» mais que leur présence avait «totalement ruiné» sa carrière.

Pas de regrets, mais un constat sans appel. Interrogée pour le podcast Radio Times sur sa stratégie de carrière après avoir eu des enfants, la chanteuse Lily Allen a répondu : «Je n'ai jamais vraiment de stratégie en matière de carrière, mais oui, mes enfants ont ruiné ma carrière.»

«Je veux dire, je les aime et ils m'épanouissent, mais en termes de célébrité, cela a tout gâché», a déclaré l’interprète de «Smile» en plaisantant. «Cela m'énerve vraiment quand les gens disent que vous pouvez tout avoir parce que, franchement, vous ne pouvez pas», a-t-elle ajouté. «Certaines personnes choisissent leur carrière plutôt que leurs enfants et c'est leur prérogative.»

Le poids du passé

Pour la chanteuse, qui est la sœur de l'acteur de «Game of Thrones» Alfie Allen, mais aussi la fille de l'acteur Keith Allen et de la productrice de films Alison Owen, pas question de répéter les erreurs de ses parents dont elle dit avoir souffert. «J'ai l'impression que cela a vraiment laissé de vilaines cicatrices que je ne suis pas prête à répéter [sur mes enfants]», a-t-elle déclaré. «J'ai choisi de prendre du recul et de me concentrer sur eux, et je suis heureuse de l'avoir fait parce que je pense que ce sont des personnes plutôt épanouies.»

Lily Allen a eu deux filles avec son ancien mari, le décorateur Sam Cooper, une aujourd'hui âgée de 12 ans et l’autre de 13 ans. En 2000, la chanteuse a épousé l’acteur de «Stranger Things» David Harbour.