Britney Spears invitée par le Congrès américain pour évoquer sa tutelle

Deux membres du Congrès américain ont proposé à Britney Spears de venir exposer son combat pour faire lever sa tutelle, qui pesait sur elle depuis treize ans.

Sur son compte Instagram, l’interprète de «Toxic» a en effet révélé avoir reçu une lettre, datée du 1er décembre 2021, dans laquelle les deux représentants démocrates Charlie Crist et Eric Swalwell félicitent la popstar et son avocat Mathew Rosengart pour leurs «victoires historiques».

«Nous voulions vous inviter personnellement, vous et votre avocat, à nous rencontrer au Congrès à un moment qui conviendrait à tous, afin de décrire dans vos propres mots comment vous avez obtenu justice», ont-ils poursuivi.

«comme si je comptais pour la première fois de ma vie»

Les parlementaires ont ensuite avancé que son histoire pouvait être «inspirante pour beaucoup d'autres personnes qui sont injustement réduites au silence par la procédure de mise sous tutelle». Britney Spears, qui n’a pas encore répondu à cette invitation, a été «immédiatement flattée».

«Je suis heureuse que mon histoire soit reconnue, a-t-elle déclaré en légende de sa publication. Grâce à cette lettre, je me suis sens écoutée et c'est comme si je comptais pour la première fois de ma vie !!! Dans un monde où votre propre famille va contre vous, il est difficile de trouver des gens qui comprennent et qui vous montrent de l’empathie !!!!».

«Encore une fois, je ne suis pas ici pour jouer la victime bien que je sois la première à admettre que je suis assez perturbée par tout cette affaire... Je veux aider les autres dans des situations vulnérables, prendre la vie par les couilles et être courageuse !!! J'aurais aimé l'être...», a encore confié l’artiste de 40 ans.

La mesure de tutelle qui frappait Britney Spears depuis treize ans a été levée en novembre dernier par un tribunal de Los Angeles, après des mois de procédures de la chanteuse pour reprendre le contrôle de sa vie personnelle.