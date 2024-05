Rendez-vous incontournable de la mode présidé par Anna Wintour, le Met Gala réunit chaque année le gratin des stars, vêtues pour l’occasion de leurs plus belles tenues de soirée. Alors que la 52e édition a lieu ce lundi à New York, retour sur les looks les plus iconiques et mémorables aperçus sur le tapis rouge.

Diana Ross (1981)

Diana Ross avait fait une arrivée remarquée lors du Met Gala 1981. Alors que le thème de l’année était «Femmes du XVIIIe siècle», la chanteuse américaine était arrivée les épaules dénudées, vêtue d’une robe entièrement ornées de plumes.

Diana Ross, 1981 Met Gala pic.twitter.com/KWm6qmdgT1 — HEATED (@Binzbysolange) May 5, 2024

Cher (1985)

En 1985, la chanteuse Cher a fait crépiter les flashs des journalistes avec ses boucles d'oreilles XXL et sa sublime robe noire et dorée effet seconde peau. Cette année-là, le thème de la soirée était «Costumes de l'Inde Royale».

cher in met gala (1985) pic.twitter.com/Q3gfptKJEH — cansado (@arydiasd) January 19, 2021

Lady Di (1997)

La tenue de la princesse Diana a elle aussi marqué les esprits. Pour son premier, et dernier Met Gala, en 1997, la maman de William et Harry portait une slip dress en soie signée John Galliano et sublimée par un collier en saphir.

Princess Diana's iconic Dior slip dress worn to the 1996 Met Gala pic.twitter.com/FhXFDjRofZ — highsnobiety (@highsnobiety) May 5, 2024

Amber Valetta (2004)

Pour honorer le thème de l’année 2004, «Liaisons dangereuses : mode et mobilier au 18e siècle», Amber Valetta s’était glissée dans la peau de Marie Antoinette. L’actrice et mannequin avait fait sensation avec sa perruque, son corset Maggie Norris et sa jupe John Galliano.

Amber Valetta memilih gaya Modern Victorian look untuk penampilannya di Met Gala 2004. Definitely memorable! pic.twitter.com/6ZrIS8BCbg — Cosmopolitan Indonesia (@CosmoIndonesia) May 5, 2015

Rihanna (2015)

La tenue de Rihanna a elle aussi marqué les esprits. Pour être dans le thème de l’année 2015, «La Chine à travers le miroir», la star avait fait appel à la créatrice chinoise Guo Pei. Cette dernière lui avait confectionné un incroyable manteau jaune poussin doublé de fourrure et doté d'une traîne de cinq mètres de long.

Rihanna revelou que irá participar do Met Gala. pic.twitter.com/kOtSkHEkF4 — ACERVO (@AcervoCharts) April 29, 2024

Beyoncé (2016)

Lors du Met Gala 2016, intitulé «La mode à l'ère de la technologie», tous les regards étaient braqués sur Beyoncé. Et pour cause, Queen B avait foulé le tapis rouge dans une robe en latex confectionnée par la maison Givenchy.

Beyoncé at the 2016 Met Gala wasn’t that bad so we going to give it some appreciation TODAY because the body was bodying and the wig was wigging pic.twitter.com/IKwU8hEeC7 — COWBOY THUGGA (@THUGGABEY) May 2, 2022

Claire Danes (2016)

La même année, Claire Danes avait ébloui tout le monde avec son imposante robe de princesse, bleutée le jour et lumineuse la nuit. En effet, le créateur de mode américain Zac Posen avait imaginé une robe semblable à celle de Cendrillon, qui scintillait dans la pénombre.

Kendal Jenner (2017)

Impossible de ne pas citer la tenue de Kendal Jenner, portée lors du Met Gala 2017 («Rei Kawakubo et Comme des Garçons : l'art de l'entre-deux»). Il s’agit d’une robe noire très révélatrice La Perla Haute Couture, sur laquelle plus de 85.000 cristaux ont été brodés.

| Kendal Jenner no Met Gala 2017, na noite passada. (01/05) pic.twitter.com/bM5CtH2gQx — Dash Jenner Brasil (@CentralDash) May 2, 2017

Lily collins (2019)

À l'occasion du Met Gala 2019 («Camp : notes de mode») Lily Collins s'était inspirée de Priscilla Presley le jour de son mariage avec The King. La star de la série «Emily in Paris» portait une robe blanche à vollants signée Giambattista, et une coiffure volumineuse très en vogue dans les années 1960.

Currently thinking about Lily Collins’ 2019 Met Gala look. pic.twitter.com/mrneE4fNnr — (@amourclarissa) January 12, 2020

Blake Lively (2022)

En 2022, Blake Lively a volé la vedette aux autres stars. Pour répondre au thème de la soirée, «Glamour recouvert d’or», Blake Lively avait arboré une robe bicolore cuivre et turquoise de chez Versace dotée d'une majestueuse traîne qui changeait de couleur.

Kim Kardashian (2023)

L'année dernière, l'influenceuse et femmes d'affaires Kim Kardashian s'était rendue au célèbre dîner glamour et caritatif dans une somptueuse robe Schiaparelli, qui avait mis tout le monde d'accord.