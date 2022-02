Britney Spears signe un contrat record pour la publication d'un livre sur sa vie

Après des années passées sous la tutelle de son père, Britney Spears va raconter sa version des faits dans un livre biographique, rapporte le site américain Variety.

L’accord signé par l’interprète de Baby one more time pulvériserait «tous les records» précise-t-on. Le site américain Page Six annonce une somme proche des 15 millions de dollars (soit plus de 13,25 millions d’euros) avec la maison d’édition Simon & Schuster, qui aurait réussi à s’imposer face à de nombreuses offres concurrentes. «Le livre livrera sa version des faits et des commentaires sur son chemin vers la célébrité, sa carrière musicale, et ses relations avec sa famille», précise Variety.

En janvier dernier, Briteny Spears avait déjà fait allusion à un projet de livre avec une publication sur Instagram d’une photo d’une vieille machine à écrire et d’un bouquet de roses. «Et si je commençais depuis le début ?», avait-elle écrit en légende.

Britney Spears s’était également fâché avec sa sœur Jamie Lynn après que cette dernière ait publié son propre livre sur la tutelle de son aînée et son point de vue sur cette histoire. La chanteuse de 40 ans l’avait publiquement accusé de mentir, promettant d’exposer ses mensonges. «Je prie pour que le bon Dieu vienne et montre au monde entier que tu mens pour faire de l’argent sur mon dos !!! Tu n’es qu’une pourriture Jamie Lynn», avait-elle écrit dans un message Instragram effacé depuis.