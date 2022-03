Charlène de Monaco enfin de retour sur le Rocher

Elle est de retour. Après avoir passé plus de trois mois en Suisse dans un établissement spécialisé, Charlène de Monaco a retrouvé les siens ce week-end.

Le Palais a annoncé son retour sur le Rocher dans un communiqué diffusé samedi 12 mars. Traitée pour une «grosse fatigue» physique et psychique, comme l’avait annoncé en novembre le Palais, la maman de Jacques et Gabriella s’apprête donc à poursuivre sa convalescence près de sa famille.

Une décision prise d’un commun accord entre la princesse, son époux Albert et ses médecins. «En accord avec ses médecins et alors que son rétablissement est en bonne voie, leurs altesses sérénissimes ont convenu ensemble que la princesse Charlène peut désormais poursuivre sa convalescence en principauté, auprès de son époux et de ses enfants», a partagé le Palais.

Une amélioration mais pas d’apparition officielle

Si l’état de santé de l’ancienne nageuse olympique s’est amélioré, elle a encore besoin d’un peu de temps mais aussi de «calme et de sérénité», avant de revenir sur le devant de la scène, selon le communiqué. «Les prochaines semaines devraient lui permettre de se rétablir complètement afin de pouvoir reprendre progressivement ses activités officielles».

La dernière année a été particulièrement éprouvante pour Charlène de Monaco. L’épouse du prince Albert a passé plus de six mois en Afrique du sud, loin de sa famille, à la suite d’une infection de la sphère ORL, qui l’a empêchée de prendre l’avion et pour laquelle elle a subi plusieurs opérations chirurgicales. Après un retour éclair à Monaco début novembre, elle avait finalement quitté le Rocher, deux semaines plus tard, pour se reposer loin de principauté. Un moment difficile qui pourrait donc bien, dorénavant, être derrière elle.