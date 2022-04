JLO : sa très symbolique bague de fiançailles aurait coûté une fortune à Ben Affleck

C’est officiel, près de 20 ans après leurs premières fiançailles, Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont, à nouveau, engagés. Et Ben Affleck ne semble pas avoir lésiné sur le joyau qu’il a offert à sa belle.

Alors que Jennifer Lopez a dévoilé une bague, vendredi soir, dans une courte vidéo confirmant les rumeurs de fiançailles entre l’acteur Ben Affleck, 49 ans et la chanteuse de 53 ans, le bijou a depuis été estimé. L’acteur ne s’est pas moqué de JLO.

Selon Page Six, le bijou qui se compose d’une énorme pierre verte sertie de diamants a coûté des millions, d’après le PDG de Diamond pro, cité par le journal américain. «Si c'est bien un diamant vert, alors je suis stupéfait», a ainsi expliqué le spécialiste, avant d’ajouter qu'«un diamant vert de cette taille est incroyablement rare et éclipserait la valeur de leur précédente bague de fiançailles. Je valoriserais la bague bien au-delà de 5 millions de dollars et elle pourrait valoir plus de 10 millions de dollars», a-t-il précisé.

Une bague symbolique

Alors que ce bijou vient sceller leurs retrouvailles après de premières fiançailles en 2002 et une rupture deux ans plus tard, en raison entre autres d’une surmédiatisation de leur relation qui avait provoqué l'annulation de leur mariage, il revêt une valeur hautement symbolique.

Le couple redonne en effet depuis maintenant un an une seconde chance à leur idylle. Et l’acteur pourrait ne pas avoir choisi cette pierre verte par hasard. Le vert étant selon Jennifer Lopez «sa couleur porte-bonheur». Alors, superstition ou pas, les Bennifer, surnom donné au couple dans les années 2000, semblent bien décidés à mettre toutes les chances de leur côté pour vivre leur relation sous les meilleurs auspices. Ces fiançailles ont déjà ravi les fans du couple.

Ils sont nombreux à avoir félicité le tandem en publiant notamment plusieurs clichés de JLO, la fameuse bague au doigt.