Vitaa est maman pour la troisième fois

La chanteuse Vitaa a donné naissance à son troisième enfant. Une bonne nouvelle que l’artiste a partagée hier sur ses réseaux, trois jours après l’arrivée du bébé, dévoilant son nom et son sexe.

L’artiste de 39 ans, déjà maman de deux garçons, Liham, 10 ans, et Adam, 7ans, a accueilli une petite fille née le 10 avril dernier. «In love with my daughter», a écrit sur Instagram la chanteuse en commentaire d’une photographie la mettant en scène à la maternité, son nourrisson dans les bras, un petit bracelet rose au poignet. Une fillette donc qu’elle a baptisée Noa et qui «comble» déjà sa maman.

Vitaa largement félicitée

Une naissance qui a ravi nombre de personnalités et amis de Vitaa. En tête son acolyte Amel Bent. «Ma nièce», a commenté la jurée de The Voice, qui elle aussi a accueilli son troisième enfant la semaine dernière. Slimane, avec qui Vitaa a formé un duo artistique ultra médiatique ces dernières années, a évidemment réagi avec beaucoup de tendresse. «Ma beauté d'amour !!! Je vous aime», a posté ce dernier.

Matt Pokora et son épouse Christina Milian semblent eux déjà prêts à accueillir Vitaa et sa famille. «Félicitations sista! A toi et votre petite famille! On va pouvoir faire des 5 vs 5 maintenant!», a partagé l’artiste.

Une bonne nouvelle également chaleureusement saluée par Béatrice Dalle, DemDem, Dadju, Ariane Brodier ou encore la double championne olympique de judo Clarisse Agbegnenou.