Neymar va devenir papa pour la cinquième fois

Neymar a annoncé, en pleine Coupe du monde, qu’il allait devenir papa pour la cinquième fois et dévoile le sexe du bébé, le troisième avec sa compagne Bruna Biancardi.

Une heureuse nouvelle. Neymar s’apprête à goûter aux joies de la paternité pour la cinquième fois. Le footballeur brésilien a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux et dans une vidéo YouTube ce mardi, révélant qu’il attendait son troisième enfant avec sa compagne Bruna Biancardi.

Déjà parents de deux filles ensemble, Mavie née en octobre 2023 et Mel née en juillet 2025, le tandem a d’ailleurs révélé le sexe du bébé à venir.

Une troisième fille pour le couple

«C’est une fille. Mon dieu, ça va être fou», a commenté le footballeur. «Je vais lancer un groupe et à partir d’aujourd’hui ce sera les Spice girls», a ironisé le sportif de 34 ans. Et de conclure avec humour un peu plus loin dans la vidéo son envie d'annoncer l'arrivée d'un garçon. «L'année prochaine, en décembre, un garçon», lance-t-il.

Avec cette nouvelle naissance, Neymar agrandit sa famille recomposée. En 2011, le footballeur, seulement âgé de 19 ans à l’époque, avait accueilli son premier enfant, un fils, Davi Lucca, né en 2011 et fruit de son union avec l'influenceuse brésilienne Carol Dantas.

Il a également eu une fille Helena, née en 2024, fruit de sa relation avec le mannequin brésilien Amanda Kimberlly, alors qu’il était séparé de sa compagne Bruna Biancardi.

En 2023, Bruna Biancardi avait annoncé sa séparation avec Neymar peu de temps après l’arrivée de leur première fille, Mavie, sur fond de soupçons d’infidélité. Le couple s’était finalement remis ensemble fin 2024 et file désormais le parfait amour.