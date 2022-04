Elizabeth II a 96 ans, le palais partage une sublime photo pour son anniversaire

La souveraine célèbre ce 21 avril son 96e anniversaire. Le palais partage à cette occasion un cliché inédit.

«Happy Birthday sa majesté» a tweeté le palais hier, mercredi, prenant un peu d’avance, partageant une photographie de la souveraine prise le mois dernier dans le parc du château de Windsor. La reine, qui célèbrera officiellement en juin ses soixante-dix ans de règne, y pose majestueuse dans une gabardine vert kaki tranchant avec ses habituelles tenues colorées, entourée de deux chevaux blancs. Une passion pour l’équitation, qu’elle entretient depuis ses jeunes années.

Affaiblie ces derniers mois, la reine qui a contracté le Covid 19 en février dernier et a manqué plusieurs sorties officielles, a prévu de passer cette journée en toute intimité et n’apparaîtra pas publiquement. Elle fêtera cette journée «de manière privée», a précisé une porte-parole du palais de Buckingham à l'AFP. En revanche, comme le veut le protocole des coups de canons seront tirés depuis la Tour de Londres et Hyde Park afin de marquer cette date anniversaire.

Montée sur le trône le 6 février 1952, à l’âge de 25 ans, Elizabeth II, fêtera officiellement son jubilé de platine, du 2 au 5 juin prochain.

En attendant, la reine est déjà saluée par les siens en ce jour anniversaire. «Nous souhaitons à Sa Majesté la Reine un très joyeux 96e anniversaire aujourd'hui !», ont partagé sur les réseaux le Prince William et son épouse Kate Middleton.

