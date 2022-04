Le Prince Harry qualifie son entrevue avec Elizabeth II de «formidable»

Le prince Harry a partagé quelques confidences sur son entrevue avec sa grand-mère Elizabeth II. Des retrouvailles chaleureuses, qu’il a qualifiées de «formidables».

Jeudi 14 avril, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont rendu visite à la souveraine au château de Windsor. Une première pour le couple, qui n'était plus venu ensemble au Royaume-Uni, depuis le départ aux Etats-Unis en mars 2020. Ils ont ainsi profité de leur voyage au Pays-Bas à l’occasion des Invictus games lancés samedi dernier, pour venir saluer la reine, 95 ans.

Un moment qui a ravi son petit-fils, comme il l’a expliqué à la BBC, selon le Daily mail. Alors que le trentenaire a expliqué que sa grand-mère avait de nombreux messages à transmettre à l’équipe britannique qui concourent lors des Invictus Games - compétition qui réunit des soldats blessés, lancée en 2014 par le prince Harry - il a poursuivi : «c'était formidable de la voir et je suis sûr qu'elle aimerait être ici si elle le pouvait».

Des propos qui confirment le ressenti d’une source proche du palais qui a dépeint ce rendez-vous comme «incroyablement chaleureux et de bonne humeur», évoquant une rencontre «très cordiale», rapportent de leurs côtés plusieurs médias britanniques.

Une nouvelle rencontre en famille prochainement ?

Des retrouvailles qui pourraient donner lieu à une nouvelle rencontre «dans un futur proche» afin que la reine puisse rencontrer son arrière-petite-fille Lilibeth, 10 mois, qu’elle n’a pour l’heure jamais tenue dans ses bras. «Ils ont clairement indiqué qu'ils prévoyaient certainement de retourner voir la reine avec leur famille dans un proche avenir», a ainsi noté une source proche des Sussex, citée par le Mirror.

Alors que la reine célèbrera en juin prochain son jubilé de platine, le couple pourrait donc y assister et venir cette fois entouré de leurs enfants. Selon les informations du Sun, le père et la mère d’Archie et Lilibeth «seront invités à rejoindre la famille royale au balcon», bien qu’ils ne joueront aucun rôle officiel. Le couple a perdu tous ses titres depuis la confirmation de leur retrait de la famille royale.