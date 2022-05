Renaud : le chanteur se confie sur ses addictions

Le chanteur Renaud, qui sort son nouvel album «Métèque» ce vendredi 6 mai, s’est confié sur son combat contre les addictions et sa psychothérapie.

Au cours d’une interview récemment accordée au Parisien, l’artiste, qui fêtera son 70e anniversaire le 11 mai prochain, a notamment affirmé avoir réduit la cigarette.

«Quand je chantais, j’étais à quinze par jour, au lieu de quarante. Mais je suis remonté à vingt. C’est plus dur à arrêter que ça», a déclaré l’interprète de «Mistral Gagnant».

«JE NE BOIS PLUS UNE GOUTTE D’ALCOOL»

Concernant la boisson, Renaud «tient bon». «Je suis au Bitter San Pellegrino (boisson sans alcool élaborée à partir d'infusion de plantes, NDLR). Cela fait un an et demi que je ne bois plus une goutte d’alcool».

La star de la chanson française a également parlé des causes de ses addictions : «Le stress, la vie, la perte de l’enfance, l’angoisse de vieillir et ne pas voir grandir mes enfants».

Renaud est papa de deux enfants, Lolita, 41 ans, fruit de son amour avec Dominique Quilichini, et Malone, qui va avoir 16 ans le 14 juillet, le fils de Romane Serda.

il fait plusieurs thérapies

Celui à qui l’on doit les titres «Morgan de toi» ou encore «Dès que le vent soufflera» a aussi confié au quotidien régional faire «plusieurs thérapies pour comprendre d’où vient (sa) mélancolie».

«Je suis une psychothérapie en ce moment, la psy est très sympathique, a-t-il poursuivi, mais elle n’a pas encore réussi à trouver. Mes copains non plus. Mais ça va aller».