Britney Spears : la chanteuse annonce avoir perdu son bébé

Un mois après avoir officialisé sa troisième grossesse, Britney Spears vient d'annoncer sur les réseaux sociaux avoir perdu son bébé. Dans un communiqué, la chanteuse et son compagnon, Sam Asghari, se sont exprimés avec pudeur sur cette triste nouvelle.

«C'est avec une tristesse profonde que nous vous annonçons que nous avons perdu notre bébé miracle, en début de grossesse. C'est une épreuve terrible pour n'importe quel parent. Peut-être aurions-nous dû attendre avant d'annoncer cette grossesse, mais nous étions tellement excités à l'idée de partager cette nouvelle», ont écrit Britney Spears et son compagnon, qui avaient annoncé attendre un enfant sur les réseaux sociaux, le 11 avril dernier.

Déjà maman de deux fils, Sean Preston et Jayden James, âgés respectivement de 16 et 15 ans et nés de sa relation avec l'ancien danseur Kevin Federline, la chanteuse se réjouissait à l'idée d'acceuillir son premier enfant avec son compagnon de longue date.

«Notre amour l'un pour l'autre est notre force»

Dévastés par la perte de leur bébé, la star de 40 ans et son petit-ami de 12 ans son cadet ont tenu à rester positifs, affirmant notamment que leur «amour l'un pour l'autre est [notre] force». «Nous essaierons à nouveau d'agrandir notre famille», ont-ils ajouté. Une bien triste nouvelle pour Britney Spears, qui démarrait tout juste un nouveau chapitre de sa vie, elle qui a été libérée d'une tutelle de 13 ans en novembre dernier.

Après cinq ans de relation, le couple avait annoncé leurs fiançailles en septembre, via leurs comptes Instragram respectifs.