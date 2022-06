Jubilé Elizabeth II : Louis, Charlotte, George, les arrière-petits-enfants de la reine stars des festivités (images)

Alors que le jubilé de la reine s’est achevé hier dimanche, ses arrière-petits-enfants ont assuré le show tout au long de ces quatre jours de festivités. A commencer par le petit prince Louis, star des réseaux depuis quelques jours, qui a de nouveau fait parler de lui hier, alors qu'il a fait tourner Kate Middleton en bourrique. Sans oublier George et Charlotte, ses aînés qui eux aussi ont séduit les internautes.

Du haut de ses 4 ans, Louis, on ne peut plus spontané tout au long de ce jubilé de platine, a fait craquer les internautes sous le regard souvent attendri, mais aussi parfois réprobateur de sa mère Kate Middleton, notamment hier lors du dernier défilé.

Des séquences largement relayées et immortalisées sur la toile qui ont donné lieu à de nombreux photomontages, retenant surtout les adorables mimiques du garçonnet, faisant du petit dernier des Cambridge la star de la famille, depuis sa désormais célèbre grimace au balcon de Buckingham. «Prince Louis toujours emblématique», «Baby Boss», «tellement mignon», les commentaires laudatifs ont fusé ces derniers jours.

wst Prince Louis so cute pic.twitter.com/02NGgauvNg — OPEN DM (@westenthu) June 6, 2022

Et même quand le petit dernier donne du fil à retorde à Kate Middleton, alors que visiblement agacé par sa maman, il enchaîne les grimaces tandis que Kate Middleton reprend son cadet comme en témoigne une vidéo partagée sur les réseaux. Là encore de nombreux internautes ont pris sa défense, rappelant qu'il s'agissait simplement d'un enfant de 4 ans.

Prince Louis has truly stolen the #PlatinumJubilee, hasn't he?





Thank goodness this happened to the Duchess of Cambridge and not the Duchess of Sussex.





Can you imagine what white wing media would've said? They would've branded Meghan the worst mother in the world. https://t.co/wv1Y6R27qu — Lorna_TVeditor (@Lorna_TVeditor) June 5, 2022

Amazing how few people on twitter seem to have spent time with an energetic 4 year old boy before.





Prince Louis’ behaviour today was completely normal. Leave him be, he’s a literal CHILD. pic.twitter.com/fBDZLu3wJ0 — Belle (@RoyallyBelle_) June 5, 2022

George et Charlotte, les deux aînés font leur effet

De leur côté, George et Charlotte, qui ont notamment accompagné le duc et la duchesse de Cambridge à Cardiff samedi 4 juin sans leur petit frère, ont eux aussi attendri les internautes.

This photo of the Duchess of Cambridge and Princess Charlotte baking cakes for the local community ahead of the #Platinumjubilee lunch is just everything!





How sweet is their mother-daughter bond guys pic.twitter.com/AYCbNh3fBe — Belle (@RoyallyBelle_) June 5, 2022

They even have the same expressions





TRH Prince George and Princess Charlotte of Cambridge.





: Getty Images pic.twitter.com/2fINb8Wv8n — Isa (@isaguor) June 4, 2022

HRH Princess Charlotte Elizabeth Diana of Cambridge. As Future Princess Royale, She is already a force to be Reckon with. I Pray that she inherit the grace and beauty of her mother and the fiery Spirit of Princess Anne, and finally, the Wisdom of The Queen #HM70 pic.twitter.com/hcPJI74MHS — Canellecitadelle (@Canellelabelle) June 4, 2022

Jubilé d'Elizabeth II: la réaction adorable de George et Charlotte lorsque la Reine sort un sandwich de son sac à main (photos) https://t.co/zrjQTSA8B1 — Anne Piette (@AnnePiette3) June 5, 2022

Un engouement pour les enfants de Kate et William, qui a quasiment fait passer en second plan la venue de Meghan et Harry, volontairement restés discrets.