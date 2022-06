Jubilé d'Elizabeth II : que se sont dit la reine et le petit prince Louis sur le balcon ?

Le prince Louis, fils cadet de Kate et William, a fait fondre les internautes jeudi, premier jour du jubilé de la reine. Alors que le garçonnet et Elizabeth II, visiblement complices, se sont entretenus sur le célèbre balcon du palais de Buckingham devant la foule et les caméras du monde entier, leur échange a été décrypté.

Une scène presque normale. Alors que les membres de la familles royales assurant des fonctions officielles étaient réunis hier sur le balcon du palais de Buckingham, Louis, 4 ans, et Elizabeth II, ont, comme dans toute famille classique, papoté en attendant le défilé aérien de la Royal Air Force. Visiblement impatient, le petit garçon, qui avec sa spontanéité a séduit les internautes, s’est adressé à plusieurs reprises à son arrière-grand-mère avant de se boucher les oreilles au passage des avions de chasse, photographie cocasse qui a largement été relayée sur les réseaux. Leur conversation a été décodée par un spécialiste labiale cité par Le Mirror.

Selon lui, l’enfant n’en pouvant plus d’attendre le passage des avions de chasse, aurait ainsi demandé à Elizabeth II : «Est-ce que les Red Arrows (nom donné à la patrouille acrobatique de la royal Air Force ndlr) arrivent ?» La reine lui aurait alors répondu : «Je l'espère». A l’arrivée de la patrouille l’enfant se serait ensuite exclamé «Oui oui oui», son arrière-grand-mère précisant derrière lui, enthousiaste comme l’enfant : «Ça y est».

Un show qui a plu à la reine

La reine aurait d’ailleurs selon lui apprécié le spectacle quand, quelques minutes plus tard, la patrouille a dessiné dans le ciel le chiffre 70. Elizabeth II aurait ainsi lancé «Ohh fun».

Une démonstration qui a également plu à Kate Middleton et la petite Charlotte. «Incroyable» se serait exclamée l’épouse de William, suivi d’un «Wow» de sa fille. Une famille presque classique en somme.