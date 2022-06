Procès Johnny Depp / Amber Heard : l'avocate de l'acteur, Camille Vasquez, est devenue une star

Selon le site américain du New York Post, l’avocate de Johnny Depp, Camille Vasquez, a vu sa notoriété monter en flèche depuis la conclusion du procès opposant son client à Amber Heard. Tant auprès du public que dans sa profession.

L’heure de gloire. Alors qu’elle quittait l’hôtel du Ritz-Carlton, jeudi dernier, après le rendu du verdict dans le procès en diffamation opposant son client, Johnny Depp, à son ex-femme, Amber Heard, l’avocate Camille Vasquez a été interpellée par de nombreux journalistes et photographes avant qu’elle ne puisse monter dans la voiture la conduisant à l’aéroport. Des fans lui ont même demandé de prendre des selfies avec elle et son petit ami, Owen.

La jeune femme de 37 ans a rencontré cet homme de 38 ans, qui travaille à la direction de la société britannique WeWork, dans un pub de Londres en novembre dernier, selon le site du Daily Mail. «C’est une relation qui débute, mais Owen est séduit. Il lui a rendu visite aux Etats-Unis quand le procès a débuté, et elle prévoit de se rendre en Angleterre quand l’affaire sera terminée», précise une source.

Une carrière en or se profile

Tout au long du procès opposant Johnny Depp et Amber Heard, Camille Vasquez a réussi à captiver l’attention de la presse, notamment en raison de sa complicité avec l’acteur. La victoire obtenue après le rendu du verdict n’a fait qu’augmenter sa notoriété. Pas seulement auprès du grand public. Mais aussi auprès des grandes firmes hollywoodiennes, croit savoir le site du New York Post.

«Les chasseurs-de-têtes des grands cabinets d’avocats tournent autour d’elle parce qu’ils la considèrent comme une licorne. Une femme intelligente, pleine d’assurance, et une avocate pugnace dont la performance durant le procès l’a propulsé à un niveau de visibilité rarissime. Le fait qu’elle soit issue d’une minorité est également un plus», assure une autre source.

Selon un expert, les plus grandes firmes se préparent à lui présenter des offres plus alléchantes les unes des autres afin de la recruter dans leur équipe. «Elle se verra offrir un poste d’associée très bientôt», affirme l’avocat des célébrités Judd Burnstein au New York Post.