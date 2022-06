Justin Bieber : qu'est-ce que le syndrome de Ramsay dont souffre le chanteur ?

Justin Bieber a annoncé vendredi dans une vidéo être atteint du syndrome de Ramsay Hunt. Une maladie rare dont souffre le chanteur, qui le contraint à annuler sa tournée.

Dans une vidéo partagée sur ses réseaux, Justin Bieber est apparu vendredi le visage ankylosé, un œil clignant sans raison, expliquant être atteint du syndrome de Ramsay Hunt. «Comme vous pouvez probablement le voir sur mon visage, j'ai ce syndrome qu'on appelle Ramsay Hunt», a expliqué l’artiste de 28 ans. Un trouble causé comme il le précise «par un virus qui a attaqué les nerfs de son oreille et de son visage», avec pour conséquence de provoquer une paralysie. Le sydnrome de Ramsay Hunt est en effet provoqué par un virus bien connu du grand public puisqu'il s'agit de celui de la varicelle.

Une réactivation du virus de la varicelle

Une fois contracté, généralement durant l’enfance, le virus de la varicelle reste dormant dans l’organisme. Il peut au cours de la vie se manifester à nouveau, provoquant par exemple des zonas, et parfois dans des formes plus graves, évoluer en syndrome de Ramsay Hunt, qui quant à lui peut entraîner des troubles neurologiques. Ces derniers se manifestent, comme pour Justin Bieber par une paralysie du nerf facial. Selon les cas, les muscles du visage peuvent alors être affaiblis ou se raidir entraînant une incapacité à sourire, à plisser le front ou à fermer les yeux du côté affecté, voire dans certains cas, engendrer une confusion de la parole.

Dans la plupart des cas, ce syndrome s’accompagne d’une éruption cutanée, de rougeurs voire de vésicules touchant l’oreille ou la bouche.

Un surmenage en cause ?

Maladie rare, le syndrome de Ramsay Hunt, baptisé comme tel en 1907 par le scientifique qui l’a découvert, touche généralement des personnes âgées ou immunodéprimées, comme l’a expliqué à l’AFP l’infectiologue à l'hôpital de Garches (AP-HP Hôpitaux de Paris) Benjamin Davido. «Il est étonnant de faire un Ramsay Hunt à l'âge de Justin Bieber», a expliqué ce dernier, précisant qu’«une hygiène de vie imparfaite ou un contexte de surmenage peuvent jouer, car on est alors plus sensible aux infections virales».

«Visiblement mon corps me dit de ralentir», a d’ailleurs expliqué Justin Bieber dans son message vidéo, précisant qu’il allait «prendre ce temps pour (se) reposer et revenir à 100% ». Si l’artiste n’a pas précisé être sous traitement, le syndrome de Ramsay Hunt se soigne en combinant des traitements antiviraux et des corticostéroïdes. Il nécessite toutefois une rééducation, qu’il faut démarrer le plus tôt possible afin de bien récupérer, note Benjamin Davido, qui précise également à l’AFP que dans «environ 30% des cas», des séquelles peuvent persister.

Le syndrome de Ramsay Hunt reste toutefois une maladie rare qui toucherait selon l'organisme NORD, cinq personnes sur 100.000 aux Etats-Unis.