Interview de Lady Di en 1995 : la BBC indemnise le producteur licencié pour avoir dénoncé les méthodes controversées

Mardi 28 juin, la BBC a présenté ses excuses et promis une indémnisation à un producteur, qu'elle avait licencié après l’interview choc de la princesse Diana par le journaliste Martin Bashir en 1995.

Des excuses et une réparation tardives. Diffusée dans l'émission «Panorama» en 1995 devant 23 millions de personnes, l'interview de Lady Diana, durant laquelle la princesse avait affirmé qu'il y avait «trois personnes» dans son mariage - en référence à la relation que Charles entretenait avec Camilla Parker Bowles - mais aussi admis avoir eu une liaison adultère, avait fait l'effet d'une bombe.

Ce mardi 28 juin 2022, soit 27 ans plus tard, la BBC a publiquement présenté ses excuses à Mark Killick, le producteur de l’émission en question. Ce dernier avait en effet été licencié après avoir fait part à ses supérieurs de ses préoccupations quant à l’authenticité des pièces présentées à Lady Diana pour la convaincre de donner cette interview.

«La BBC présente des excuses sans réserve pour les déclarations diffamatoires faites à l'encontre de M. Killick en 1996 dans des documents internes de la BBC au cours des enquêtes de la société sur les événements entourant l'interview de Diana, princesse de Galles. M. Killick a agi de manière tout à fait correcte en faisant part à la direction de ses préoccupations concernant l'interview de Martin Bashir avec Diana, Princesse de Galles. La BBC a accepté de verser à M. Killick une somme importante au titre des dommages et intérêts et des frais, et nous lui souhaitons bonne chance pour l'avenir», indique un communiqué relayé par Variety.

«La tentative de la BBC d'essayer de détruire ma réputation plutôt que d'enquêter sur mes préoccupations montre à quel point la BBC était prête à tout pour cacher ce qui s'était passé», avait dénoncé Mark Killick.

Le fils de la princesse Diana, le prince William, n’avait pas caché son courroux. «Les mensonges de la BBC ont alimenté la paranoïa, la peur et l'isolement de ma mère», avait-il réagi suite au rapport d’enquête prouvant que sa mère avait bien été manipulée pour participer à l’entretien. «L'interview a largement contribué à envenimer la relation de mes parents et a depuis blessé d'innombrables personnes», avait-il ajouté, déplorant que sa mère ait été «trompée non seulement par un journaliste véreux, mais aussi par les dirigeants de la BBC qui ont détourné le regard au lieu de poser les questions qui fâchent».

Le journaliste Martin Bashir confondu

Dans un rapport indépendant publié en mai 2021, l'ancien juge de la cour suprême John Dyson avait pointé les méthodes trompeuses du journaliste Martin Bashir et étrillé la BBC pour sa gestion de l'affaire.

De faux relevés de compte avaient ainsi été montrés au frère de Diana, Charles Spencer, pour lui faire croire que les services de sécurité payaient deux personnes à la Cour pour espionner sa soeur. Selon Charles Spencer, c'est ce qui l'avait poussé à présenter le journaliste à Lady Di.

Le producteur Mark Killick avait déclaré à la commission d’enquête qu’il pensait qu’il y avait eu «une dissimulation institutionnelle et un assassinat délibéré de [lui]-même et de [ses] collègues qui avaient cherché à dire la vérité ».

Après cette interview, Martin Bashir avait poursuivi sa carrière aux Etats-Unis avant de revenir au Royaume-Uni travailler pour la BBC, jusqu'à sa démission en mai dernier.

D’autres protagonistes de l’affaire indemnisés

Il y a huit mois, la BBC avait déjà versé une compensation à Matt Wiessler, le graphiste que Martin Bashir avait chargé de simuler les déclarations et qui avait déclaré avoir été «transformé en bouc émissaire».

La BBC avait également annoncé en mars 2022 avoir versé une «importante somme d'argent» pour indemniser l'ancien secrétaire privé de Lady Di.

Patrick Jephson, qui avait passé huit ans au côté de la princesse comme secrétaire privé et conseiller entre 1988 et 1996, avait démissionné de ses fonctions deux mois après la diffusion de l'interview controversée.

«La BBC accepte et reconnaît qu'un préjudice grave a été causé au commandant Jephson à cause des circonstances dans lesquelles l'interview de 1995 avec Diana, princesse de Galles, a été obtenue», avait annoncé le groupe audiovisuel public britannique dans un communiqué transmis à l'AFP.

La BBC avait présenté «ses excuses sans réserve» à l'ancien secrétaire privé de Lady Di et indiqué avoir payé ses frais de justice. Le groupe avait ajouté lui avoir versé «une importante somme en dommages et intérêts, qu'il a l'intention de reverser intégralement à des organisations caritatives britanniques de son choix».

Patrick Jephson, qui est aujourd'hui consultant pour la série à succès de Netfix «The Crown», avait fait part de son soulagement auprès de l'agence de presse AP. «Après plus de 25 ans, c'est un soulagement de parvenir enfin à une conclusion à cet épisode douloureux», avait-il déclaré, précisant qu'il reverserait les dommages et intérêts à un hôpital pour enfants au Pays de Galles dont Diana, princesse de Galles, était la marraine.