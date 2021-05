Interview de Lady Di en 1995 : la princesse aurait été trahie par la BBC, selon un rapport

L'interview de la princesse Lady Di réalisée en 1995 avait fait l'effet d'une bombe pour la monarchie britannique. Un rapport indépendant a accusé jeudi le journaliste Martin Bashir et la BBC d'avoir eu recours à des méthodes «trompeuses» pour obtenir certaines informations.

Devant 23 millions de téléspectateurs, la mère de William et Harry se confiait, il y a plus de vingt-cinq ans, dans cet entretien diffusé dans l'émission «Panorama». Celle qui fut victime deux ans plus tard d'un terrible accident de voiture à Paris, avait notamment expliqué qu'il y avait «trois personnes» dans son mariage - citant indirectement Camilla Parker Bowles qui entretenait une liaison avec le prince Charles - et qu'elle avait elle-même un amant. Diana avait par ailleurs avoué être atteinte de boulimie.

Les excuses de la BBC

Mais le journaliste Martin Bashir, aujourd'hui âgé de 58 ans, a été accusé d'avoir falsifié certains documents pour décrocher ces scoops. L'ancien juge de la Cour suprême John Dyson a confirmé jeudi les dires et a dénoncé les pratiques de la BBC.

Face à ces accusations, le directeur général de la chaîne Tim Davie a répondu : «Bien que le rapport indique que Diana, princesse de Galles, était favorable à l'idée d'une interview avec la BBC, il est clair que le processus d'obtention de l'interview n'a pas été à la hauteur de ce que le public est en droit d'attendre. Nous en sommes vraiment désolés».

Princess Diana’s brother, Earl Spencer, has told Panorama that he ‘draws a line’ connecting a chain of events that ended in her deathhttps://t.co/dZjBEuY6et pic.twitter.com/A9UTqjBWAI — Panorama (@BBCPanorama) May 20, 2021

Le frère de Diana, Charles Spencer, avait affirmé que Martin Bashir lui avait montré des relevés de comptes - qui se sont avérés faux - prouvant que les services de sécurité payaient deux personnes à la Cour pour espionner sa sœur. C'est ce qui l'avait poussé, selon lui, à présenter le journaliste à Lady Di.

Les princes William et Harry en colère

«C'était stupide et une action que je regrette profondément», a déclaré dans un communiqué Martin Bashir qui vient de quitter le groupe public. Il a néanmoins salué «la décision courageuse de la princesse de raconter son histoire, de parler courageusement des difficultés auxquelles elle a été confrontée». «Elle a ouvert la voie en abordant un si grand nombre de ces problèmes et c'est pourquoi je resterai toujours immensément fier de cette interview», a-t-il ajouté.

Fils aîné de Diana et de Charles, le prince William s'est de son côté exprimé sur cette affaire affirmant que cet entretien n'avait «plus aucune légitimité et ne devrait plus jamais être rediffusée».

A statement on today’s report of The Dyson Investigation pic.twitter.com/uS62CNwiI8 — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 20, 2021

Quant au prince Harry, il a lui aussi condamné les «pratiques» de la BBC. «L'effet d'entraînement de cette culture d'exploitation et des pratiques contraires à toute éthique aura fini par lui ôter la vie», a-t-il conclu.