Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont mariés à Las Vegas

C’est via sa newsletter personnelle publiée sur Internet, onthejlo.com, que Jennifer Lopez a confirmé qu’elle et Ben Affleck s’étaient mariés à Las Vegas, samedi 16 juillet. Une union qui intervient près de 20 ans après la rupture de leurs fiançailles.

Quelle histoire ! Fiancés au début des années 2000 avant l’officialisation de leur séparation au début de l’année 2004, Ben Affleck et Jennifer Lopez viennent de rattraper le temps perdu en se rendant à Las Vegas le week-end dernier, pour se marier dans une chapelle, ce samedi 16 juillet.

«On l’a fait ! L’amour est magnifique. Et il s’avère que l’amour est patient. Une patience d’une vingtaine d’années», écrit la chanteuse sur son blog onthejlo.com, avec la publication d’une photo du couple au comble du bonheur.

© onthejlo.com

© onthejlo.com

Jennifer Lopez, qui a officiellement pris le nom de son époux – elle s’appelle désormais Jennifer Lynn Affleck – explique que le couple s’est envolé le jour même à Las Vegas, qu’ils ont fait la queue avec quatre autres couples pour obtenir leur licence de mariage.

Elle a conclu son message ainsi : «Restez patients, et vous trouverez peut-être le meilleur moment de votre vie dans un couloir de l’amour de mariages à la chaîne à Las Vegas, à minuit et demi, avec vos enfants et la personne avec laquelle vous passerez le restant de vos jours. L’amour est une chose merveilleuse, peut-être la meilleure chose au monde, et cela vaut la peine d’être patient».