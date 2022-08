Empreinte carbone : Taylor Swift s’explique après avoir été critiquée sur ses 170 vols en jet privé

Après avoir été vivement critiquée en raison du nombre important de déplacements effectués avec son jet privé, Taylor Swift a tenu à s’expliquer par le biais de son équipe.

Pas facile la vie de star. Après une étude menée par la société numérique Yard, concernant les émissions de carbone émis par les jets privés des célébrités, Taylor Swift a été vivement critiquée. Et pour cause, son avion a produit 8293,54 tonnes de carbone, depuis le 1er janvier. Soit «1184,8 fois de plus que les émissions annuelles totales d’une personne moyenne», a précisé l’agence.

La chanteuse de 32 ans a toutefois tenu à se justifier, du moins par le biais de son équipe. Ces derniers ont contacté E! News, et ont souligné que «lui attribuer la plupart ou la totalité de ces voyages est manifestement incorrect».

