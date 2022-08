Britney Spears : son ex-mari partage des vidéos montrant la star se disputer avec leurs fils

L’ex-mari de Britney Spears, Kevin Federline, a diffusé des vidéos dans lesquelles on peut voir la chanteuse se disputer avec leurs deux fils, Sean Preston et Jayden.

Ce mercredi 10 août, le rappeur et danseur américain Kevin Federline, qui a été marié à Britney Spears de 2004 à 2006, a partagé des vidéos montrant une dispute entre la star et ses fils, Sean Preston et Jayden. Les images avaient été filmées par les garçons, âgés à l’époque de 11 et 12 ans.

Cette publication fait suite à une interview exclusive accordée au Daily Mail au cours de laquelle il a affirmé que les adolescents ne veulent plus voir leur mère. Selon ce dernier, Sean Preston et Jayden ont été beaucoup perturbés par les photos dénudées postées sur Instagram par Britney Spears et par l’affaire de sa tutelle, levée par un tribunal de Los Angeles en novembre 2021.

Peu de temps après, la chanteuse a réagi à ces déclarations. «Cela me rend triste d'entendre mon ex-mari parler de la relation entre moi et mes enfants. Comme nous le savons tous, élever des adolescents n'est facile pour personne. (...) Je leur ai tout donné. Un seul mot : blessant !», avait-elle écrit sur Instagram.

Dans l’une des vidéos postées par Kevin Federline, on peut notamment entendre l’interprète de «Baby One More Time» s’énerver contre ses enfants juste avant l’heure du coucher. «C’est ma maison. Je veux venir ici te donner de la lotion pour le visage (…), et tout ce que tu me dis, c’est 'ça va, c’est bien'. Non ce n’est pas bien», lance-t-elle.

«ce ne sont même pas les pires»

Elle a ensuite ajouté : «Vous devez tous commencer à me traiter comme une femme qui a de la valeur. Je suis une femme, d'accord ? Soyez gentils avec moi. Vous comprenez ?»

Le père de famille a pris la décision de poster ces séquences car il ne veut pas «laisser ses fils être accusés de cette manière après ce qu'ils ont traversé», a-t-il souligné en légende de son post.

«Même si ça nous fait mal, nous avons décidé en famille de publier ces vidéos (…), a-t-il écrit, précisant que «ce ne sont même pas les pires». «Les mensonges doivent cesser. J'espère que nos enfants grandiront correctement pour devenir meilleurs que ça», a conclu Kevin Federline.