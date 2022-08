Angelina Jolie : des détails sur l’altercation qui a mis fin à son mariage avec Brad Pitt dévoilés par le FBI

Sommé par une plainte anonyme de divulguer le compte-rendu de son enquête ayant abouti à un abandon des poursuites contre Brad Pitt, le FBI vient de dévoiler son rapport concernant l'altercation entre l’acteur et son épouse de l’époque, Angelina Jolie, survenue en 2016 dans un jet privé, six jours avant que l’actrice ne demande le divorce.

La presse américaine rapporte ce mercredi 17 août les détails d’un rapport du FBI rendu public suite à une plainte déposée en avril dernier de manière anonyme - mais que la presse people américaine dont Puck et TMZ n'hésitent pas à attribuer à Angelina Jolie - demandant à ce que tous les documents qui avaient mené les fédéraux à ne pas poursuivre pénalement son mari de l’époque, Brad Pitt – qu’elle avait accusé de violences lors d’un vol en jet privé en 2016 – soient transmis à la plaignante.

«En réponse aux accusations portées lors d'un vol (...) qui transportait M. Brad Pitt et ses enfants, le Bureau fédéral d'enquêtes (FBI) a passé en revue les circonstances (de l'incident) et ne va pas poursuivre d'enquête», avait à l’époque déclaré la police fédérale dans un communiqué.

Dans le rapport initial du FBI dont Variety, Page Six et Rolling Stone se font aujourd'hui notamment l'écho, Angelina Jolie avait déclaré qu'elle pensait que Brad Pitt était «fou» dès leur montée à bord du jet le 14 septembre 2016 à Nice, en France, alors qu’ils devaient se rendre aux Etats-Unis avec leurs six enfants, Maddox, aujourd'hui âgé de 21 ans, Pax, 18 ans, Zahara, 17 ans, Shiloh,16 ans, et les jumeaux Vivienne et Knox,14 ans.

Une source avait confié à People qu'au moment de l'altercation dans l'avion, Brad Pitt était «ivre» et «qu’il y avait eu une dispute entre lui et Angelina». «Le fils aîné est intervenu et il y a eu une dispute parent-enfant qui n'a pas été gérée de la bonne manière et qui s'est intensifiée plus qu'elle n'aurait dû», avait ajouté la source.

Lors de leur procès pour garde des enfants en mars 2021, le fils en question, Maddox, témoignera d’ailleurs contre son père.

des violences physiques et verbales

Selon les documents du FBI, Angelina Jolie avait déclaré que lors du désormais tristement fameux vol en jet privé, son mari de l'époque avait bu et l'avait emmenée aux toilettes où il l'avait «attrapée par la tête, la secouant», mais aussi secouée par les épaules alors qu'ils se disputaient au sujet d'un de leurs enfants.

Elle avait affirmé qu'il avait également frappé le plafond de l'avion quatre fois après lui avoir dit : «Tu fous cette famille en l’air. Quand les enfants ont demandé : ‘Ça va, maman ?’ Brad Pitt aurait répondu : «Non, elle ne va pas bien, elle ruine cette famille, elle est folle.»

À ce moment-là, l'un des enfants - dont le nom a été supprimé du rapport - aurait crié : «Ce n'est pas elle, c'est toi, connard !» Brad Pitt aurait alors couru vers l'enfant, «comme si il allait l'attaquer», mais Angelina Jolie l'aurait retenu. Elle aurait alors attrapé Pitt autour de son cou avec ses bras, «comme dans une prise d'étranglement». Pitt se serait jeté en arrière, poussant Jolie dans les sièges derrière eux, lui causant des blessures au dos et au coude, avait-elle déclaré aux enquêteurs en fournissant des photos de ses blessures.

À un autre moment du vol, toujours selon le rapport initial du FBI dont les médias américains se font l’écho, Angelina Jolie avait déclaré que Brad Pitt, qui avait consommé de l'alcool durant tout le voyage, lui avait renversé de la bière sur elle alors qu'elle essayait de dormir. L'avion aurait subi 25.000 dollars de dommages à cause de vin rouge renversé, aurait ajouté Angelina Jolie, rapporte Rolling Stone.

L’actrice a aussi fait savoir que Brad Pitt avait empêché la famille de débarquer pendant environ vingt minutes à la fin du vol, après lui avoir dit qu'elle emmenait les enfants dans un hôtel en Californie pour se reposer. Brad Pitt aurait alors crié : «Tu ne prends pas mes putains d'enfants», poussant ensuite son épouse.

Pas de poursuites

«Après avoir examiné le document, le représentant du bureau du procureur des États-Unis a discuté du bien-fondé de cette enquête avec l'agent chargé du dossier. Il a été convenu par toutes les parties que les accusations criminelles dans cette affaire ne seraient pas poursuivies en raison de plusieurs facteurs», conclut le rapport du FBI, comme le rapporte Page Six.

Pour mémoire, c'est seulement six jours après les événements ayant eu lieu dans le jet privé que l'actrice demandera le divorce. En 2017, Brad Pitt avait reconnu ses problèmes d’addiction à l’alcool. «J'ai tout arrêté sauf l'alcool quand j'ai fondé ma famille... Je buvais trop. C'est juste devenu un problème. Et je suis vraiment heureux que cela fasse six mois maintenant. Je commence à retrouver de la sensibilité au bout des doigts (…) Et honnêtement, je pouvais boire un Russe sous la table avec sa propre vodka. J'étais un professionnel.»

Pour le clan Pitt, la plainte déposée en avril au FBI n'avait pas lieu d'être, et serait simplement motivée par l'envie de faire mauvaise presse à l'acteur. Angelina Jolie en restera-t-elle là ? Officiellement divorcés, les deux ex n'ont quoiqu'il en soit pas fini de se livrer âpre bataille, qu'il s'agisse de la garde de leurs enfants, ou de leurs biens.